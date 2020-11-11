她們器官很值錢！狠母淹死2女兒　丈夫返家「驚見童屍疊鞦韆上」當場崩潰

▲阿曼達先坦言自己將孩子淹死。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國拉斯維加斯日前發生一起恐怖的母親弒女案，犯案的26歲女子育有2個女兒，原本與丈夫一家人感情很好，卻沒想到突然在案發前兩周開始胡言亂語，之後更淹死自己兩個女兒，大言不慚的說：「因為她們器官很值錢」，狠心狀態讓人不寒而慄。

根據英國《每日星報》報導，26歲的阿曼達（Amanda Jefferson）與丈夫結婚之後，陸續生下1歲、2個月大的兩個女兒，一家人看起來相當和樂。就在兩周前，阿曼達的丈夫突然發現妻子說話變得相當詭異，甚至開始談論一些「祭壇、靈魂」的話題，還有一些欺騙靈魂的指責。

阿曼達的丈夫並沒有特別留意，直到案發前一天，他發現阿曼達似乎又變得稍微正常了一些。卻沒想到就在隔天，丈夫回到家後，阿曼達用了一個暗示，要他去孩子的鞦韆那邊看，竟發現兩個女兒都已經氣絕身亡，嚇得立刻報警。

警消人員在接獲電話時，聽到阿曼達與丈夫的對話，她表示自己是將女兒淹死，因為「孩子的器官很值錢」。警方抵達現場後，詢問阿曼達犯案細節，她卻離奇的否認自己有另外一半跟小孩，更堅稱「是有人進到屋內犯案的」。目前阿曼達面臨謀殺指控，相關細節警方也尚未公布清楚。