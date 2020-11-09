直升機墜醫院「打翻待移植心臟」　醫護奔跑搶救絆倒…整箱直接噴飛！

▲洛杉磯一架醫療直升機運送移植心臟卻墜機。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在死後都願意簽「器官捐贈同意書」，就是希望可以造福一些有需要的人，然而器官捐贈並非容易，從取出、運送到移植都需要投注大量的人力與醫療資源。日前美國洛杉磯一架正運送「移植心臟」的直升機，正準備降落時，在時間迫切之際，竟直接在醫院頂樓墜毀，讓所有工作人員嚇壞，甚至不顧安危的要搶救那顆心臟。

根據英國《太陽報》報導，一架醫用直升機當時正準備運送一顆心臟到醫院，等待器官捐贈的病患已經在手術室等待。然而就在直升機準備降落在醫院的頂樓時，因為不明原因竟然直接墜毀，而裝有心臟的醫療箱就在裡面，在地面等待的醫療人員看到一幕，全都嚇壞了。

其中一名「接手」的醫護人員眼看直升機墜毀，立刻奔上前想要找到箱子，一度還緊張到絆倒。爾後這名醫護人員找到箱子之後，不顧一切的送往手術室。院方也表示，「最後已經成功移植心臟」。

警方與救護人員抵達現場後，立刻調查有無其他傷者，以及確切的直升機出事原因。據悉，直升機的駕駛僅受到輕傷，而機上還有兩名乘客則無大礙。在事發當下，正在醫院建築物內的病患表示，「當下整個大樓都在震動」、「很大的巨響，大家都嚇壞」。