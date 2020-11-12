新冠病毒「衝破疫苗與標靶」變異4次　他煎熬154天…掛呼吸器斷氣

▲男病患抗新冠154天，還是不幸身亡。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情持續肆虐，並在歐美國家出現新的高峰，不少專家發現，病毒與最一開始擴散時的樣貌，已經出現多種突變。美國麻州日前出現一名感染154天的男病患，最終仍不敵病毒侵蝕，在他死前新冠病毒至少在體內變種4次，甚至突破了有施打疫苗跟標靶藥物的刺突蛋白。

根據英國《每日郵報》報導，該名男病患本身就有免疫性統疾病與肺出血的風險，在感染了新冠肺炎之後，病毒在他體內以驚人的速度突變，導致病患的抵抗力與體力越來越低，中間雖有採取積極的治療，包括初期的瑞德西偉，5天後曾出現好轉，但接下來出院之後，卻又出現腹痛、呼吸困難、疲勞的狀態，接著採用雷姆西偉治療，短暫出現陰性之後，又變成陽性。

男病患開始出現呼吸衰弱的現象，體內的病毒載量已經比過去還要高出許多，肺部甚至出現真菌感染，直到第154天，男病患宣告不治。而在這百天之中，新冠病毒在體內不斷的死而復生、出現突變，即便該名病患生前曾施打新冠疫苗，但研究卻發現病毒早已經突破疫苗與標靶藥物的治療，轉換成新的狀態。

這名男病患病逝後，其治療過程與經驗也被寫入醫學期刊中，專家特別提醒，免疫系統較弱的人，會有較大機率受到感染，甚至傳染給他人，病毒在體內變異的機率也會比較高。