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新冠病毒「衝破疫苗與標靶」變異4次　他煎熬154天…掛呼吸器斷氣

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲男病患抗新冠154天，還是不幸身亡。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情持續肆虐，並在歐美國家出現新的高峰，不少專家發現，病毒與最一開始擴散時的樣貌，已經出現多種突變。美國麻州日前出現一名感染154天的男病患，最終仍不敵病毒侵蝕，在他死前新冠病毒至少在體內變種4次，甚至突破了有施打疫苗跟標靶藥物的刺突蛋白。

根據英國《每日郵報》報導，該名男病患本身就有免疫性統疾病與肺出血的風險，在感染了新冠肺炎之後，病毒在他體內以驚人的速度突變，導致病患的抵抗力與體力越來越低，中間雖有採取積極的治療，包括初期的瑞德西偉，5天後曾出現好轉，但接下來出院之後，卻又出現腹痛、呼吸困難、疲勞的狀態，接著採用雷姆西偉治療，短暫出現陰性之後，又變成陽性。

男病患開始出現呼吸衰弱的現象，體內的病毒載量已經比過去還要高出許多，肺部甚至出現真菌感染，直到第154天，男病患宣告不治。而在這百天之中，新冠病毒在體內不斷的死而復生、出現突變，即便該名病患生前曾施打新冠疫苗，但研究卻發現病毒早已經突破疫苗與標靶藥物的治療，轉換成新的狀態。

這名男病患病逝後，其治療過程與經驗也被寫入醫學期刊中，專家特別提醒，免疫系統較弱的人，會有較大機率受到感染，甚至傳染給他人，病毒在體內變異的機率也會比較高。

Daily Mail Health 發佈於 2020年11月11日 星期三

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