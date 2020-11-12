黃珊珊暖心挺店家「讓你們受累了」　議員揪團吃：沒萊劑牛肉麵冠軍

▲黃珊珊頒獎給皇家傳承牛肉麵。（圖／翻攝皇家傳承牛肉麵臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲12日於行政院會上呼籲中央針對萊豬做到「源頭管理、明白標示」，事後卻遭行政院發言人丁怡銘回嗆「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」。對此，牛肉麵冠軍皇家傳承牛肉麵透過臉書秀出檢驗證明，沒有使用萊克多巴胺牛肉，北市副市長黃珊珊也在貼文下聲援，還有北市議員徐巧芯、侯漢廷、立委葉毓蘭都留言聲援店家。

牛肉麵節冠軍皇家傳承牛肉麵下午透過臉書發出檢驗報告，萊克多巴胺顯示為零檢出，業者也在北市議會開記者會說明，強調牛肉麵店家不該作被操作的工具，要求行政院要道歉，在沒有通知的狀況下抹黑冠軍， 穎響商家聲譽。

此外，皇家傳承牛肉麵臉書也湧入不少留言支持，黃珊珊留言表示，「他們可以攻擊我，但不應該傷害你們，抱歉讓你們受累了！」徐巧芯也說「推起來！牛肉麵店加油」，侯漢廷力挺「加油！老闆辛苦了！政治鬥爭不該牽連到店家，我們會協助澄清！」葉毓蘭也留言批評，「這個不良政府為了一黨之秋，不惜與人民為敵，厲害了我的民進黨。」

為了捍衛店家清白，徐巧芯在留言區揪團約大家吃「沒有含萊克多巴胺的冠軍牛肉麵」，網友也留言，「真的要提告 要行政院出來公開道歉」、「我覺得可以要求國賠了，對商譽是很大傷害」、「看來只好今天去吃一下」、「行政院又再說謊了」。

▼黃珊珊、徐巧芯、侯漢廷、葉毓蘭聲援店家。（圖／翻攝皇家傳承牛肉麵）



其他人也看了這些新聞...

► 台北市牛肉麵節冠軍用瘦肉精美牛 政院：副市長頒獎代表沒問題

► 政院酸柯文哲「牛肉麵節冠軍用萊牛」 北市怒批「國家機器」

► 黃珊珊批：丁怡銘用「政治角度」抨擊牛肉麵廠商 是很差勁的做法

更多相關新聞...

►陳吉仲指「萊豬副作用」影片造假 國民黨公佈來源狠打臉

►坦言「絕不吃美豬」 蔡其昌：美豬太難吃、美牛太好吃

►「政府互利互惠合作非常正當」 蘇貞昌避談主動開放萊豬

►振興一下我們的美麗