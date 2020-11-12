徐巧芯挺牛肉麵冠軍「拒絕行政院假新聞」：被狠狠打臉真得很糟糕

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台北牛肉麵節冠軍店「皇家傳承牛肉麵」12日遭政院做圖聲稱使用萊牛，店家為此火速親上火線，在臉書提出檢驗證明並沒有使用。對此，台北市議員徐巧芯12日聲援店家，拒絕行政院假新聞，如今被業者狠狠打臉，市長柯文哲說得沒錯，陳吉仲果然只「懂政治」，而行政院也半斤八兩。

柯文哲12日親自到行政院，呼籲中央針對萊豬做到「源頭管理、明白標示」，並提出4點建議，結果被行政院以「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」為由回應。對此，牛肉麵節冠軍店「皇家傳承牛肉麵」火速在臉書提出檢驗證明，並沒有使用萊克多巴胺牛肉，隨後舉行記者會要求政院道歉。

對此，徐巧芯在臉書聲援受害店家表示，行政院為了將萊豬強渡關山，今天竟然說北市牛肉麵節今年冠軍「就是用萊牛」，與農委會主委陳吉仲先前說「北市牛排館都是萊牛」相呼應。

徐巧芯表示，當時自己就曾對陳吉仲的說法向柯文哲提出質詢，請北市府要求中央道歉，保護台北市的牛排館，並得到正面的回應。

她強調，沒想到行政院死性不改，硬要繼續亂講，如今被業者狠狠打臉，卻已經影響到他們的生計，真得很糟糕，柯文哲說的沒錯，陳吉仲果然只「懂政治」，而行政院也半斤八兩。

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