不顧萊豬疑慮還傷害店家！黃珊珊嗆政院：令人匪夷所思

▲台北市副市長黃珊珊於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲12日上午出席行政院會，親自針對明年元旦放寬美豬進口標準準一事提出建言，呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」。但會後行政院回應，台北市辦的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，副市長黃珊珊甚至出席頒獎，形同為美牛背書。對此，黃珊珊表示，竟然放任發言人出言傷害店家，不顧國人對於萊豬的疑慮，張飛打岳飛，這種態度令人遺憾。

黃珊珊表示，今天行政院發言人公然指稱台北市牛肉麵冠軍用的也是「萊牛」，還說我也去頒獎給「萊牛」，難道他們不知道牛肉麵有很多也用台灣牛肉，也有紐澳牛肉嗎？

黃珊珊指出，美牛開放8年，至少有境外查廠、逐批檢驗等三管五卡等等程序，且大多以原肉方式販售，而豬肉因為是國人主要消費食物，且豬內臟與加工品比牛肉多很多，所以才有這麼多爭議，大家吵到現在，不就是中央不想好好源頭管理嗎？

黃珊珊痛批，我國沒有開放牛內臟，牛肉也不像豬肉有那麼多加工品，行政院無法回答柯文哲市長提出的四個具體建議，行政院竟然開記者會抨擊牛肉麵店冠軍廠商用萊牛，只想魚目混珠，意圖傷害店家的商譽嗎？

「這真是令人匪夷所思。」黃珊珊說，台北市政府提出的四個具體建議，正式透過體制內的程序由市長親自到行政院會在院長面前提出臨時動議提案，行政院大可以針對這四項內容提出具體回應或進行研議，我們都可以等待。但我們的中央政府，竟然放任發言人出言傷害店家，不顧國人對於萊豬的疑慮，張飛打岳飛，這種態度令人遺憾。

黃珊珊指出，台北市議會民進黨團上個星期在議會提案，要求所有肉品都要零檢出、萊克多巴胺，被議會國民黨團投票否決，但高雄市議會國民黨團提一樣的案件，也是一樣三讀通過所有肉品零檢出萊克多巴胺，而民進黨高雄市議會黨團出面開記者會譴責國民黨，一般民眾可能看不懂他們兩個黨的主張到底是什麼。

「反之，台北市政府希望中央政府把源頭管理、清楚標示的工作做好，讓地方政府在末端的稽查作業更簡便順利，這件事真的有那麼難嗎？」黃珊珊說，藍綠兩黨在萊豬議題上的作為都進退失據，誰執政就支持、誰在野就反對，食安與科學已經變成政治問題，每個官員應該堅持專業，人民要的不過只是安全與安心，執政黨寧可傷害小店家，也不願意回應首都市長的建議，才是這個國家最大的問題！