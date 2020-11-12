皇家傳承牛肉麵打臉行政院不實指控　秀報告「未檢出萊克多巴胺」

記者袁茵、蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲12日親自到行政院，呼籲中央針對萊豬做到「源頭管理、明白標示」，並提出4點建議，結果被行政院以「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」為由回應。對此，牛肉麵節冠軍店「皇家傳承牛肉麵」稍早在臉書提出檢驗證明，並沒有使用萊克多巴胺牛肉，並於下午4點於北市議會開記者會說明，要求行政院道歉。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲牛肉麵店秀證明沒有使用萊牛。（圖／翻攝皇家傳承牛肉麵臉書）



柯文哲12日親自出席行政院會，並於臨時動議階段發言，針對美豬提出「強制標示含有萊克多巴胺」、「公布源頭管理及邊境管理流程圖」、「進口豬肉萊克多巴胺殘留容許量應比照CODEX限量標準」、「使用『追溯追蹤管理資訊系統』產製QR code」等4點建議。

院會後由發言人丁怡銘召開記者會。丁怡名表示，柯文哲市長臨時動議提出相關建議，牽涉到科學標準和衛生專業的範疇，這部分院長最後也請衛福部跟農委會於會後做回應。丁更直接舉例，指台北市的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題，「如果萊克多巴胺有問題，我相信台北市也不會由副市長親自去頒獎」。

對於行政院指控，牛肉麵節冠軍皇家傳承牛肉麵透過臉書發出檢驗報告，萊克多巴胺顯示為零檢出，牛肉麵店為澄清不實指控，在北市議會開記者會說明，強調牛肉麵店家不該作被操作的工具 牛肉麵需要嘴饞口水，不要政治口水，北市副市長黃珊珊也在該篇貼文下聲援店家。

▲北市副市長黃珊珊於貼文下聲援店家。（圖／翻攝皇家傳承牛肉麵）



▼牛肉麵店秀證明沒有使用萊牛。（圖／翻攝皇家傳承牛肉麵臉書）

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