牛肉麵店衰捲中央地方爭執　政院：沒有針對北市府與業者

▲台北市牛肉麵冠軍前往北市議會抗議政院。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲12日上午出席行政院會，親自針對明年元旦放寬美豬進口標準一事提出建言。但會後行政院回應，台北市辦的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，副市長黃珊珊甚至出席頒獎，形同為美牛背書。對此，行政院澄清，是要突顯馬政府2012年開放美國牛肉進口後，國人食用美國牛肉已是日常生活的一部分，完全沒有針對北市府與業者。

台北市牛肉麵交流發展協會下午召開記者會，質疑行政院竟在未告知協會及店家的狀況下，擅自將店家作為政治操作的工具，行政院不應該在沒有查證的情況下，便指稱參加台北市牛肉麵節的店家使用萊牛，已嚴重影響店家聲譽，協會鄭重要求行政院道歉。

▲牛肉麵店秀證明沒有使用萊牛。（圖／翻攝皇家傳承牛肉麵臉書）

針對上午指台北市冠軍牛肉麵也使用萊牛一事，行政院發言人丁怡銘12日下午表示，許多媒體以「打臉北市府」為題，操作政院與北市府的衝突，相關敘述與事實不符。

丁怡銘強調，出示牛肉麵節冠軍得主食材採用美牛，正是要突顯馬政府2012年開放美國牛肉進口後，國人食用美國牛肉、牛排等已是日常生活的一部分，萊克多巴胺是飼料添加物，牛豬在食用代謝後，往往在肉品中已無法檢出。

丁怡銘指出，各美式賣場所賣的美國牛肉和其他進口商的牛肉一樣，即便飼養過程中在飼料裡添加萊克多巴胺，但是只要肉品中的殘留值符合國際標準，對於健康就沒有影響。相關論述基於事實陳述與科學證據，完全沒有針對北市府與業者。

至於院會過程中，院長對於柯文哲市長於臨時動議中提出的相關建議，丁怡銘說，由於涉及科學標準與衛生專業範疇，院長也請衛福部及農委會於會後作回應，過程非常理性和諧。