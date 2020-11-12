台北市牛肉麵節冠軍用瘦肉精美牛　政院：副市長頒獎代表沒問題

▲2020台北牛肉麵節冠軍使用美牛。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

蔡英文政府宣布將在明年元旦放寬含萊克多巴胺美豬進口標準。台北市長柯文哲12日親自到行政院，呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」並提出4點建議。針對柯文哲主張萊豬要清楚標示，行政院回應，台北市辦的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題。

柯文哲12日親自出席行政院會，並於臨時動議階段發言，針對美豬提出「強制標示含有萊克多巴胺」、「公布源頭管理及邊境管理流程圖」、「進口豬肉萊克多巴胺殘留容許量應比照CODEX限量標準」、「使用『追溯追蹤管理資訊系統』產製QR code」等4點建議。

院會後由發言人丁怡銘召開記者會。丁怡名表示，柯文哲市長臨時動議提出相關建議，牽涉到科學標準和衛生專業的範疇，這部分院長最後也請衛福部跟農委會於會後做回應。丁更直接舉例，指台北市的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題，「如果萊克多巴胺有問題，我相信台北市也不會由副市長親自去頒獎」。

「我們要強調，台灣要和國際做生意，貿易往來標準不能自己關起門來訂。」丁怡銘說，美國的萊克多巴胺牛肉，台灣人已經吃了8年，成本跟美豬是一樣；而且台灣民眾去食用美牛已經比進口30年的美豬還要多5倍，證明美豬沒有競爭力，所以市占率才會只有1％，也比不上美味的台灣豬。

至於柯文哲主張的標示部分，丁怡銘說，萊劑是一種飼料添加物，我們是驗證他經過代謝以後的殘留值，不是直接加在食物裡面，目前都是針對殘留值訂標準，也不會再特別針對動物在變成肉之前吃了什麼。

▲台北市長柯文哲出席行政院院會後受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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