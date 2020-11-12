黃珊珊批：丁怡銘用「政治角度」抨擊牛肉麵廠商　是很差勁的做法

記者袁茵／台北報導

柯文哲12日上午親赴行政院呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」，然而行政院發言人丁怡銘卻說，台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，如果萊克多巴胺有問題，相信台北市副市長黃珊珊也不會去頒獎。對此，黃珊珊痛批，丁怡銘用政治角度來回應，非常不可原諒，傷害小店家「是很差勁的做法。」

▲台北市副市長黃珊珊於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲12日上午赴行政院提臨時動議，籲請中央做到「源頭管理、明白標示」，並且提出4點具體建議。事後丁怡銘在行政院院會會後記者會中回應，台北市的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題，「如果萊克多巴胺有問題，我相信台北市也不會由副市長親自去頒獎。」

台北市議員陳永德12日在台北市議會質詢時提及此事，黃珊珊回應，「這個行政院發言人我想他沒經過查證。」對方用的是美牛，但不一定是萊牛，且台北牛肉麵節舉辦多時，有很多店家使用紐奧、本土牛肉，「這發言人是用政治角度特別抨擊我們廠商，這非常不可原諒。」

黃珊珊強調，有沒有含有瘦肉精，等等廠商會出來講，但不是所有用美牛就是萊牛，且進口的一定是國家核准的，不願意回答首都市長問題，去傷害小店家，「是很差勁的做法。」也認為這是蠻嚴重的侵權行為。

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