紀念國父誕辰！韓國瑜嘆：很多中華民國官員不在意三民主義

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對今天的國父誕辰紀念日，前高雄市長韓國瑜12日上午在臉書感嘆，現在幾乎沒有幾人在乎國父創立的三民主義與五權憲法，每年他都不由得反思沉想，是否對得起那些先賢先烈的血淚與生命？是否不負孫中山的半生奔走與殷殷期囑？他也批評，年金改革、中天換照等議題無不令人瞠目，「此謂民主？民眾權利何在？」而中華民國的高官們，是否明白五權分立的真諦？

▲韓國瑜12日紀念國父誕辰紀念日。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

韓國瑜臉書全文如下：

今天，是我們國父孫中山先生的誕辰紀念日；其實，每一年的元旦、國慶、和國父誕辰，我都不由地反思沉想，此時此日的我們是否對得起那些先賢先烈的血淚與生命、是否不負中山先生的半生奔走與殷殷期囑？

我們國父創立三民主義與五權憲法。他說，余之民權主義，第一決定者為民主。但今時今日的台灣從一例一休、年金改革、廢除核四、到萊豬進口、媒體換照事件，無不令人瞠目：此謂民主？民眾權利何在？

而依照五權分立所設置的「五院」— 行政院、立法院、司法院、考試院及監察院，這些薪水來自中華民國納稅膏脂的高官大人們，是否明白五權分立的真諦？是否虔誠妥善行使手中權力、一心為人民謀福利？

似乎，現在沒有幾人在乎。就像今天，許多人已經忘記有一個節日是紀念國父的生日；而很多人雖然當著中華民國的官、卻不具備「鞏固中華民國，圖謀民生幸福…以忠於國，為眾服務」的精神。

紀念國父，不是緊抓著過去，而是不要忘記我們這一個世紀在追求的理想和抱負。

既然，是我們國父的生日，還是希望來點快樂的祝福。

原諒我的孤陋寡聞，我近日才偶然發現一個青年樂團#中山路100號，他們多年前曾發表過一首《我們國父》。歌裡沒有革命的血腥與殘暴、但有洋溢著趣味和啟發理想的青春味道。這裡容我小小摘錄、微微更動，借花獻佛送給我們國父：

想想 文哥對大家的期望

（啊 文哥是誰啊）

就是 我～們～國～父～

他有一個理想 從來不曾被遺忘

中山老大 真正ROC-ker 的榜樣

文哥他希望看見大家幸福的模樣

#中山老大誕辰快樂

#中華民國要幸福

#文哥創建的ROC rocks

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