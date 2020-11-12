　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紀念國父誕辰！韓國瑜嘆：很多中華民國官員不在意三民主義

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對今天的國父誕辰紀念日，前高雄市長韓國瑜12日上午在臉書感嘆，現在幾乎沒有幾人在乎國父創立的三民主義與五權憲法，每年他都不由得反思沉想，是否對得起那些先賢先烈的血淚與生命？是否不負孫中山的半生奔走與殷殷期囑？他也批評，年金改革、中天換照等議題無不令人瞠目，「此謂民主？民眾權利何在？」而中華民國的高官們，是否明白五權分立的真諦？

▲韓國瑜12日紀念國父誕辰紀念日。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲韓國瑜12日紀念國父誕辰紀念日。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

韓國瑜臉書全文如下：

今天，是我們國父孫中山先生的誕辰紀念日；其實，每一年的元旦、國慶、和國父誕辰，我都不由地反思沉想，此時此日的我們是否對得起那些先賢先烈的血淚與生命、是否不負中山先生的半生奔走與殷殷期囑？

我們國父創立三民主義與五權憲法。他說，余之民權主義，第一決定者為民主。但今時今日的台灣從一例一休、年金改革、廢除核四、到萊豬進口、媒體換照事件，無不令人瞠目：此謂民主？民眾權利何在？

而依照五權分立所設置的「五院」— 行政院、立法院、司法院、考試院及監察院，這些薪水來自中華民國納稅膏脂的高官大人們，是否明白五權分立的真諦？是否虔誠妥善行使手中權力、一心為人民謀福利？

似乎，現在沒有幾人在乎。就像今天，許多人已經忘記有一個節日是紀念國父的生日；而很多人雖然當著中華民國的官、卻不具備「鞏固中華民國，圖謀民生幸福…以忠於國，為眾服務」的精神。

紀念國父，不是緊抓著過去，而是不要忘記我們這一個世紀在追求的理想和抱負。

既然，是我們國父的生日，還是希望來點快樂的祝福。

原諒我的孤陋寡聞，我近日才偶然發現一個青年樂團#中山路100號，他們多年前曾發表過一首《我們國父》。歌裡沒有革命的血腥與殘暴、但有洋溢著趣味和啟發理想的青春味道。這裡容我小小摘錄、微微更動，借花獻佛送給我們國父：

想想 文哥對大家的期望
（啊 文哥是誰啊）
就是 我～們～國～父～
他有一個理想 從來不曾被遺忘
中山老大 真正ROC-ker 的榜樣
文哥他希望看見大家幸福的模樣

#中山老大誕辰快樂
#中華民國要幸福
#文哥創建的ROC rocks

其他人也看了這些...

陳吉仲指「萊豬副作用」影片造假　國民黨公佈來源狠打臉
坦言「絕不吃美豬」　蔡其昌：美豬太難吃、美牛太好吃
「政府互利互惠合作非常正當」　蘇貞昌避談主動開放萊豬

更多熱門新聞...

「萊劑」廠商前員工：瘦肉精副作用似安非他命　原廠提醒戴N95
外交部駁我主動開放萊豬　蔡壁如挺高嘉瑜：這種政府令人不恥！
外交部未否認主動開放萊豬　李來希痛批：自我作賤的政策

振興一下我們的美麗

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
28歲女產後打流感疫苗　命危插上葉克膜搶救中
「健康天使」口罩竟是黑心貨！狂銷逾千萬片　國家隊也有
跨坐男星搖晃19秒　印甜美女歌手性愛片瘋傳
快訊／再增5例確診！　下午記者會說明
台大學生陳屍宿舍　攻讀法律失眠…死前留「關鍵8字」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

WHO臉書封鎖「Taiwan can help」　吳釗燮喊話：台灣是世界良善力量

蘇貞昌嗆「別再親中」　馬英九：親中華民國有什麼不對！

才剛裁員近6千人！國泰航空宣佈11月「再飛2班高雄－香港」航班

大黑馬韋伯韜宣布參選黨主席　江啟臣回應了

紀念國父誕辰！韓國瑜嘆：很多中華民國官員不在意三民主義

陳吉仲嗆告「散佈萊豬副作用影片」　江啟臣：先提告路透社

嘆台灣不能理性討論美選　陳水扁：曾幾何時民主不能包容異見

陳柏惟怒WHO禁留言「Taiwan can help」！　網急中生智刷破解法

搶先朱立倫、韓國瑜　前主計長韋伯韜宣布參選國民黨主席

快訊／WHO臉書封鎖「Taiwan can help」留言　吳釗燮回嗆了

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

WHO臉書封鎖「Taiwan can help」　吳釗燮喊話：台灣是世界良善力量

蘇貞昌嗆「別再親中」　馬英九：親中華民國有什麼不對！

才剛裁員近6千人！國泰航空宣佈11月「再飛2班高雄－香港」航班

大黑馬韋伯韜宣布參選黨主席　江啟臣回應了

紀念國父誕辰！韓國瑜嘆：很多中華民國官員不在意三民主義

陳吉仲嗆告「散佈萊豬副作用影片」　江啟臣：先提告路透社

嘆台灣不能理性討論美選　陳水扁：曾幾何時民主不能包容異見

陳柏惟怒WHO禁留言「Taiwan can help」！　網急中生智刷破解法

搶先朱立倫、韓國瑜　前主計長韋伯韜宣布參選國民黨主席

快訊／WHO臉書封鎖「Taiwan can help」留言　吳釗燮回嗆了

WHO臉書封鎖「Taiwan can help」　吳釗燮喊話：台灣是世界良善力量

嘴唇乾裂、死皮多？秋冬必備「神級潤唇新品」盤點　一滴擺脫酸梅嘴

蘇貞昌嗆「別再親中」　馬英九：親中華民國有什麼不對！

疫情拚健康職場！富邦、元大集團榮獲6項「運動企業認證」　業界最多

中職／統一獅封王遊行路線曝光　安平開台天后宮還願

汽修工下班遭休旅車撞飛昏迷　父眼眶紅：他獨立又乖巧

中國拚外交　習近平將接連出席金磚、APEC、G20會議

才剛裁員近6千人！國泰航空宣佈11月「再飛2班高雄－香港」航班

被網友「不停糾纏為何不在台北辦婚禮」！KIMIKO黑底白字文揭真相

拜登挺台態度堅定！放低身段砍高層訪台次數　「取悅中國」重建亞太地位

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

川普必輸？前外交官曝共和黨群情激憤

于北辰打臉吳斯懷：川普任期內台灣很安全

警總吸收陳菊踢鐵板　形容她潑婦

川普拒認輸！金門女戰神曝2大目的

中天批NCC公布表格是「交卷後更改配分」

反萊豬！藍揭「瘦肉精屠宰場」真相

陳吉仲批瘦肉精副作用影片造假　國民黨公佈來源狠打臉！

WHO臉書封鎖「Taiwan can help」留言　吳釗燮回應

豬隻吃瘦肉精影片曝　四隻顫抖、情緒激動

雙11共機也來擾台　2架次運8進入我防空識別區

地方首長提三倍券延長使用　政院：會評估

友邦挺台2度被WHA「卡掉畫面」　陳玉珍嗆爆中共

新冠疫情增　駐俄代表處1職員確診

更多熱門

相關新聞

韓國瑜神秘市長室曝光！未來換青年局進駐

韓國瑜神秘市長室曝光！未來換青年局進駐

前高雄市長韓國瑜上任後不使用原本的四維行政中心辦公室，將市長室遷到鳳山行政中心，如今換成陳其邁上任後，鳳山行政中心的市長室卻閒置一段時間，現在確定要將韓國瑜辦公使用的市長室改成青年局辦公室以及青創基地。

韓粉狂喊「韓總再起」　宅神：拜託別來亂

韓粉狂喊「韓總再起」　宅神：拜託別來亂

拜登熬32年選上總統　網沸騰：韓總再起！

拜登熬32年選上總統　網沸騰：韓總再起！

拜登當選　名嘴：給韓國瑜的啟示

拜登當選　名嘴：給韓國瑜的啟示

韓國瑜酸「三立電視改兩立」被告　結果出爐！

韓國瑜酸「三立電視改兩立」被告　結果出爐！

關鍵字：

韓國瑜國父誕辰紀念日三民主義

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

女情緒失控砍母親

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

即／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面