拜登圓總統夢！韓粉狂喊「韓總再起」　朱學恒：拜託別來亂

▲韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

民主黨候選人拜登當選美國總統，阻斷共和黨現任總統川普的連任之路。對此，資深媒體人陳揮文向前高雄市長韓國瑜喊話，「這是很好的啟示」，這也引起不少網友力挺「韓總再起、韓粉嘸離開」，不過，名嘴朱學恒則表示「別來亂」、「拜託別來亂」。

在美國大選結果出爐前，陳揮文在政論節目《少康戰情室》，歐巴馬2016年卸任，總該換拜登選總統，結果2016年由希拉蕊參選，還是沒輪到拜登，到2020年終於輪到拜登參選，距離第一次想選總統隔32年，「我講這個事情不是要講給拜登聽，我是要講給韓國瑜聽的」。

陳揮文認為，韓國瑜2020年選總統實在輸得很慘，輸200多萬票，但年齡和拜登差了15歲，拜登1942年出生，韓國瑜1957年出生，「所以韓國瑜輸了沒有錯，可是你看拜登選總統，一路走來也是跌跌撞撞，到今天終於可能會贏了，這個給韓國瑜跟韓粉很好的一個啟示」。

許多網友看了節目後，到陳揮文臉書留言，「韓總再起！韓粉不散！嘸離開！」、「韓總希望可從這篇文章得到啟發，再戰2024」、「韓國瑜，韓總我們某離開」、「一直在等那個人的穿雲箭」。

然而，看到不少網友力拱韓國瑜參戰總統，朱學恒在臉書發文說「我只有三個字『別來亂』，五個字是『拜託別來亂』」；其他網友也留言，「韓粉韓導千萬別再起啊！為了這國家」、「那，那就請韓總也等個32年啦！呵！呵！呵！」、「獅子丸不要再講話了，拜託頭很痛」。

▼網友挺韓國瑜再戰總統。（圖／翻攝陳揮文臉書）

