拜登熬32年選上總統！陳揮文喊話韓國瑜　網沸騰：韓總再起！

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民主黨候選人拜登當選美國總統，阻斷共和黨現任總統川普的連任之路。對此，資深媒體人陳揮文感嘆，拜登熬了32年當上總統，這給前高雄市長韓國瑜很好的啟示，許多網友也表示力挺「韓總再起、韓粉嘸離開」。

陳揮文8日凌晨在臉書發文，1988年拜登參加民主黨總統初選，槓龜；2008年再度出馬，輸給歐巴馬，當了八年副總統；2016年媳婦熬成婆？錯！希拉蕊獲提名；2020年距當選僅差一步，回首1988，長達32年，「拜登可以，有為者亦若是。」

不過，這段發文指的是誰，陳揮文在政論節目《少康戰情室》解答，歐巴馬2016年卸任，總該換拜登選總統，結果2016年由希拉蕊參選，還是沒輪到拜登，到2020年終於輪到拜登參選，距離第一次想選總統隔32年，「我講這個事情不是要講給拜登聽，我是要講給韓國瑜聽的」。

陳揮文認為，韓國瑜2020年選總統實在輸得很慘，輸200多萬票，但年齡和拜登差了15歲，拜登1942年出生，韓國瑜1957年出生，「所以韓國瑜輸了沒有錯，可是你看拜登選總統，一路走來也是跌跌撞撞，到今天終於可能會贏了，這個給韓國瑜跟韓粉很好的一個啟示」。

許多網友看了節目後，到陳揮文臉書留言，「韓總再起！韓粉不散！嘸離開！」、「韓總希望可從這篇文章得到啟發，再戰2024」、「韓國瑜，韓總我們某離開」、「一直在等那個人的穿雲箭」。

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