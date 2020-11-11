韓國瑜神秘市長室曝光！浴室、床一應俱全　未來將換青年局進駐

▲鳳山行政中心市長室 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜上任後不使用原本的四維行政中心辦公室，將市長室遷到鳳山行政中心，如今換成陳其邁上任後，鳳山行政中心的市長室卻閒置一段時間，現在確定要將韓國瑜辦公使用的市長室改成青年局辦公室以及青創基地。

▲韓國瑜曾使用的市長室目前內部已經清空 。（圖／記者洪靖宜攝）

歷任高雄市長主要的辦公室多為四維行政中心，不過韓國瑜上任後，就將辦公室搬到鳳山行政中心原海洋局辦公室，海洋局則搬到後棟3樓，裝修費只要92萬元，但隨後追加44.2萬元，總金額達136.2萬元，再加上海洋局搬遷約346萬左右，至於韓國瑜去年新設的青年局，辦公室就在左營世運主場館尾翼。

▲韓國瑜曾使用的市長室目前內部已經清空 。（圖／記者洪靖宜攝）

不過韓國瑜的市長室門禁相當森嚴，在任內更從未曝光內裝，走進韓國瑜辦公室，裝潢簡單樸素。目前內部都已經清空，從市長室大門一進門，擺放一張機要秘書的辦公桌和椅子。再走入主要的市長辦公室，留下室內的3面書櫃和2張木質茶几，沒想到在書櫃後方竟還有一道木門，隱藏著一個有浴缸的廁所和雙人床的小房間。

▲市長室還有一間休息室 。（圖／記者洪靖宜攝）

至於為何青年局要進駐原鳳辦市長室？現任市長陳其邁說，鳳山行政中心的市長室空間大，且目前他都在四維行政中心辦公，因此就將市長室讓出來給青年局做使用。青年局長張以理表示，鳳山行政中心的二樓閒置空間分兩個部分，原韓國瑜市長辦公室跟新聞局，未來市長辦公室的部分會改成青年局及兩間大型會議室與其他局處共用。新聞局的部分則會改建成青創基地，暫定名稱「高雄新媒體創作人才培訓中心」

▲市長室還有一間休息室、床、浴室都有。（圖／記者洪靖宜攝）

將青年局搬遷到鳳山行政中心的重點，除了將左營世運主場館的園區回歸體育使用，辦公室搬回鳳山，更能加強局處橫向連結也方便民眾洽公，設立一處更適合同仁的辦公環境，也要活化市府閒置辦公空間。