拜登隔32年當上總統　陳揮文：這給韓國瑜很好的啟示

▲拜登、韓國瑜。（合成圖／達志影像／美聯社、記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統大選於台灣時間8日凌晨0點20分，確定由民主黨候選人拜登勝選，擊敗對手、現任總統川普。在確定拜登當選前，名嘴陳揮文7日晚間表示，拜登隔了32年當上總統，這給韓國瑜很好的啟示。

陳揮文在政論節目《少康戰情室》表示，拜登也隔了32年終於要當上總統，1988年就要選總統，未獲提名，一路這樣當參議員過來，隔了20年，拜登2008年又想選總統，結果遇到歐巴馬跟希拉蕊，只好去當歐巴馬的副總統，當了8年。

陳揮文指出，歐巴馬2016年卸任，總該換拜登選總統，結果2016年由希拉蕊參選，還是沒輪到拜登，到2020年終於輪到拜登參選，距離第一次想選總統隔32年，「我講這個事情不是要講給拜登聽，我是要講給韓國瑜聽的」。

陳揮文認為，韓國瑜選總統實在輸得很慘，輸200多萬票，但年齡和拜登差了15歲，拜登1942年出生，韓國瑜1957年出生，「所以韓國瑜輸了沒有錯，可是你看拜登選總統，一路走來也是跌跌撞撞，到今天終於可能會贏了，這個給韓國瑜跟韓粉很好的一個啟示」。

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