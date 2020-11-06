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韓國瑜酸「三立電視改兩立」批沒良心造謠抹黑遭告　結果出爐！

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▲▼ 高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁選前之夜，前市長韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲韓國瑜於去年總統辯論會當場砲轟「三立電視台應改成兩立⋯沒有良心⋯剩下造謠、抹黑」，遭三立提出妨害名譽告訴，士林地檢署偵結，予不起訴。（圖／實習記者方敬攝）

記者黃宥寧／台北報導

2020總統大選於去年12月29日在公視登場，中國國民黨總統候選人韓國瑜卻接連對提問的媒體開砲，怒批「《三立電視台》少一立，因為沒有良心，另兩立是造謠、抹黑，這還叫新聞媒體嗎？」遭到三立提出妨害名譽告訴，檢察官認為，韓國瑜只是對於三立報導是否嚴謹公平給予評論，並非以損害三立名譽為唯一目的，故不具真實惡意，處份不起訴。

韓國瑜委由律師具狀列出三立對他多次不實報導並波及家人；報導內容包括「韓國瑜太太違法建築農舍，他與他太太是假庶民」、「他太太家族霸佔濁水溪採砂石，影射他太太家族有廢棄土方去向不明爭議」、「他有黑道背景」、「他整天打麻將、抱女人、小三、酗酒、夜店現在進行式」，

更列出7項負面報導當中，「韓國瑜花280萬養網軍」、還有「韓國瑜問陳其邁登革熱為何會爆發」，這2項報導經國家通訊傳播委員會（NCC）認定違反事實查證原則，裁罰20萬並命改進。

另外去年底他出席新北市寶寶爬行比賽活動，遭爆未經過家長同意就親吻嬰兒，但家長事後澄清寶寶上台領獎與嘉賓合照屬常情，沒有同意不同意與誰合照，只是現場吵鬧喧嘩，加上寶寶個性內向，不是媽媽抱時都是會大哭，頒獎人韓國瑜已經盡力安撫，並沒有強抱寶寶。

士林地檢署不起訴書指出，總統大選受全體國民高度關切，應接受社會各界公評，且三立電視台為國內舉足輕重新聞媒體經營者，行為舉止動見觀瞻，且深深影響國民對其所經營媒體報導的信任度，是三立電視台對韓國瑜的相關報導有無因為韓國瑜好惡導致處理有失嚴謹，也會涉及人民投票的動向影響有失公平；對此檢察官認為韓國瑜稱三立電視台「沒有良心」、「造謠」、「抹黑」，屬合理的自衛自辯評論，不具真實惡意，因此沒有誹謗罪責，予不起訴處分。

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