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台南將軍漁港直銷中心　力推鮮漁產品及蚵料理

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▲台南市農業局公開推薦將軍漁港直銷中心3樓「海中央小舖」，並規劃「蚵家莊行程」，歡迎民眾探訪漁港秘境，體驗挖蚵、串蚵、烤蚵，享受美味的蚵料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市農業局公開推薦將軍漁港直銷中心3樓「海中央小舖」，並規劃「蚵家莊行程」，歡迎民眾探訪漁港秘境，體驗挖蚵、串蚵、烤蚵，享受美味的蚵料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市將軍漁港美景與美食，隨著台61線開通，知名度日益提高，吸引許多遊客到訪，為了帶動人氣與買氣，市府農業局公開推薦將軍漁港直銷中心3樓「海中央小舖」，安排遊客體驗，也有優質伴手禮可選購，並規劃「蚵家莊行程」，歡迎民眾探訪漁港秘境，體驗挖蚵、串蚵、烤蚵，享受美味的蚵料理。

農業局漁港所組長吳榮在表示，將軍漁港的魚貨拍賣場1年四季都有營業，每天都有現捕現撈的新鮮魚貨，夏季在中午12時30分、冬季在下午2時開賣，物美價廉且有多重選擇，喜愛吃海鮮的民眾前往採買絕對物超所值。

台南市議員陳昆和特別為沿海生態保育地區請命，強烈反對綠能命種電，建議政府永續守護優質環境，帶動沿海地區的繁榮發展。

▲台南市農業局公開推薦將軍漁港直銷中心3樓「海中央小舖」，並規劃「蚵家莊行程」，歡迎民眾探訪漁港秘境，體驗挖蚵、串蚵、烤蚵，享受美味的蚵料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

馬沙溝休閒協會理事長陳啟宗說，「蚵家莊行程」行程可體驗挖蚵、串蚵、烤蚵，另附加套裝旅遊有3D彩繪村導覽解說（10人成行），「鐵馬遊3D」騎鐵馬遊附近的馬沙溝3D彩繪藝術村、觀音巖、李聖宮、聖流堂、烈池宮、井子腳、西寮、扇形鹽田、馬沙溝濱海遊憩區。另外，將軍漁港有一個觀景平臺，黃昏時分在台上看海，欣賞夕陽餘暉及染上金黃火紅色彩的天空，令人心曠神怡，也值得一遊。

吳榮在表示，將軍漁港「海中央小舖」內部裝飾充滿漁村懷舊風味，由台南市馬沙溝觀光休閒協會進駐經營，並申請執行勞動部勞動力發展署2020年多元就業開發方案計畫，以促進地方就業及產業觀光推廣為經營主軸，與台南市政府及雲嘉南濱海國家風景區管理處攜手合作，共同推動將軍地區觀光，並且連結政府與學校、地方資源，希望透過遊程結合海洋教育，帶動將軍地區經濟發展。
圖為將軍漁港直銷中心海中央小舖及蚵家莊行程買鮮漁產品。

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