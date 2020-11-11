　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

發展「綠屋頂」　為台南增添都市綠意降低熱島效應

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市環保局致力推動屋頂綠化植栽補助作業，台南增添都市綠意降低熱島效應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局致力推動屋頂綠化植栽補助作業，台南增添都市綠意降低熱島效應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

都市因各種因素，像個大悶鍋，形成熱島效應，發展「綠屋頂」是有效解方案之一，台南市環保局於2017年起推動屋頂綠化植栽補助，迄今已補助屋頂植栽綠化17處基地，面積達約1747平方公尺，每年固碳當量約524公斤，節電量約13萬度，2021年預計編列3百萬元繼續推動，以改善都市熱島效應。

台南市環保局指出，建築材料蓄熱、汽機車排放廢氣及廢熱、室內悶熱增加空調使用，不同的熱持續累加，使都市氣溫高於郊區，形成所謂的熱島效應。防制措施主要有通風、遮蔭、降溫三項，於建築物周曹植栽綠化（如綠屋頂、綠牆）屬於建築物降溫措施。

環保局表示，「綠屋頂」好處多多，研究顯示設置綠屋頂可讓室內降溫約2.5度，裸露的屋頂直接接觸光輻射及熱，熱漲冷縮易產生龜裂，若多了一層綠色保護，除隔熱效果外，又減少能源消耗並延長建築壽命。

▲台南市環保局致力推動屋頂綠化植栽補助作業，台南增添都市綠意降低熱島效應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，種植花草植物，將屋頂綠化，不僅可以吸引鳥類、蝴蝶等生物棲息，在都市水泥叢林裡營造出一個微型生態綠洲外，也達到隔熱降溫、減緩暴雨逕流、淨化空氣等多個環境改善目標，營造永續城市的宜人風貌。

環保局長謝世傑表示，改善都市熱島現象可從「節源開流」做起，「節源」包括搭乘大眾運輸工具、多走路、騎單車或電動車，減少交通工具排放廢熱；使用隔熱磚、隔熱漆等建材，也可減少熱能進屋。「開流」方法為增加都市綠意、水域，加強蒸發散熱。或是避免建物路造成風阻，為風留路將熱帶走。「節源開流」都很重要，「綠屋頂」能讓兩個願望一次滿足。

環保局於2017年起推動屋頂綠化植栽補助作業，3年來補助金額近900萬元，基地包括機關7處、學校6處、社區住宅2處、商辦2處等17處。另外，環保局與環保署亦補助8處綠牆，亦有助於改善都市熱島效應。明年環保局綠屋頂補助對象為公有建、集合式璧宅、公寓大廈、商辦大樓等屋頂平臺綠化。

・熱賣30年，跨越世代通通是粉絲
 

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍　冷血運將夜見飛顱狂繞

聽老刑警重回現場

YT影音版

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
小A辣去鵰後下半身真實現況曝光！「有20cm深」公開變性SO
「親子鑑定P掉2字」兒秒變別人的　台電員工逼妻一起驗下場出爐
山路彎曲很難開！天真女問「鋪成直的更快啊？」　網暈了：變出山
快訊／彰化嚴重車禍！2車對撞1車摔落橋全撞爛　駕駛下落不明
寵物雲商城雙11全館免運超狂買一送一！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

發展「綠屋頂」　為台南增添都市綠意降低熱島效應

弱勢女頭部受創無法工作　經濟陷困境...東港警偕善心團體關懷

台南市立圖書館新總館12月試營運　黃偉哲：盼提昇市民閱讀風氣與圖書利用率

鳳山無預警「大停電」逾4855戶！整條路陷入漆黑　台電搶修中

照顧農民提升農產技術　雲林縣12月1日起停收農機號牌規費

瘋國旅　今年前8月台人最愛玩城市出爐...第一是這裡

城西焚化廠整修改善完成起爐試運轉 台南市明天更好

雲林農村再生綠美化　立委蘇治芬爭取水保局補助1億餘元

雲林縣議會首例一級主管遭首長當場拔官　環保局長鄭育麟調任參議

土城醫院直達公車再增一線　712副線10日通車

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

吱吱左手擲遠直逼男生...對手要求驗尿　阿倉遭邱宇辰胯下爆頭「我不甘願」

客車國道追撞！小黃乘客受驚嚇　肇事男濺血遭嗆還回：大聲什麼

發展「綠屋頂」　為台南增添都市綠意降低熱島效應

弱勢女頭部受創無法工作　經濟陷困境...東港警偕善心團體關懷

台南市立圖書館新總館12月試營運　黃偉哲：盼提昇市民閱讀風氣與圖書利用率

鳳山無預警「大停電」逾4855戶！整條路陷入漆黑　台電搶修中

照顧農民提升農產技術　雲林縣12月1日起停收農機號牌規費

瘋國旅　今年前8月台人最愛玩城市出爐...第一是這裡

城西焚化廠整修改善完成起爐試運轉 台南市明天更好

雲林農村再生綠美化　立委蘇治芬爭取水保局補助1億餘元

雲林縣議會首例一級主管遭首長當場拔官　環保局長鄭育麟調任參議

土城醫院直達公車再增一線　712副線10日通車

蘋果發表會有彩蛋！Mac家族「PC Guy」重出江湖

中職／有5人複數年合約　今年最多19人可以行使FA

補教老師當直播主　癌末粉絲突然留言「道別」讓她暴哭

Mac首見蘋果自研M1晶片 仍供英特爾版本可選

陸女星撞衫徐睿知「經典爆乳裝」！氣場甩差距　網：踢到鐵板

招牌叻沙鍋鮮甜濃郁！台中平價小火鍋　UCC咖啡、霜淇淋無限續

香港4立法院議員遭除名　中聯辦：愛國者治港是政治規矩

促轉會：政治監控直到首次政黨輪替前才結束

日職／王柏融返台了！　旅日第2年日媒標題「表現不佳」

國1南下104貨車翻覆　鋁屑佔全車道！僅路肩通行回堵約5公里

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

鳳山大停電！　整條路陷入漆黑

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

外島女兵劈腿　指控學長性侵

瘋國旅　今年前8月台人最愛玩城市出爐...第一是這裡

母照顧罹癌父　他白天洗碗晚上讀書

照顧農民提升農產技術　雲林縣12月1日起停收農機號牌規費

雲林縣議會首例　一級主管遭首長當場拔官

城西焚化廠整修改善完成起爐試運轉

神明廳光明燈電線應定期更換

一家四口擠4坪家！小五童寫信求救

男童一封求助信　50義工熱血修屋

桃園婦騎電動車急奔醫院探夫　半途拋錨警護送充電

石門活魚電子美食券　快上網登錄抽獎

黃偉哲：盼提昇市民閱讀風氣與圖書利用率

更多熱門

相關新聞

台南知名汽旅停業！建商砸8.6億買　改建首換住宅案

台南知名汽旅停業！建商砸8.6億買　改建首換住宅案

台南房市愈來愈熱也讓建商紛紛到台南買地推案，根據最新揭露實價登錄資料顯示，台南市中西區有1筆總價8.67億元的交易，是今年台南最高的房地交易紀錄，而買方就是上市公司三地開發。

他反應：肉片沒送來　店員「撈鍋檢查」

他反應：肉片沒送來　店員「撈鍋檢查」

黃偉哲：盼提昇市民閱讀風氣與圖書利用率

黃偉哲：盼提昇市民閱讀風氣與圖書利用率

台南妹醉倒客廳　遭閨蜜男友硬上

台南妹醉倒客廳　遭閨蜜男友硬上

台南嘉南大圳落水女遺體尋獲...家屬確認身份

台南嘉南大圳落水女遺體尋獲...家屬確認身份

關鍵字：

綠屋頂台南都市綠意熱島效應

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

邵雨薇大方認愛吳慷仁：現在很開心

紅燈看手機13秒罰1萬　女騎士神逆轉

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

獨／直擊中壢清秀妹乞討2hrs零進帳

連生14子！她終於迎來寶貝女兒誕生

更多

最夯影音

更多
孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...
陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面