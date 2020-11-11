發展「綠屋頂」　為台南增添都市綠意降低熱島效應

▲台南市環保局致力推動屋頂綠化植栽補助作業，台南增添都市綠意降低熱島效應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

都市因各種因素，像個大悶鍋，形成熱島效應，發展「綠屋頂」是有效解方案之一，台南市環保局於2017年起推動屋頂綠化植栽補助，迄今已補助屋頂植栽綠化17處基地，面積達約1747平方公尺，每年固碳當量約524公斤，節電量約13萬度，2021年預計編列3百萬元繼續推動，以改善都市熱島效應。

台南市環保局指出，建築材料蓄熱、汽機車排放廢氣及廢熱、室內悶熱增加空調使用，不同的熱持續累加，使都市氣溫高於郊區，形成所謂的熱島效應。防制措施主要有通風、遮蔭、降溫三項，於建築物周曹植栽綠化（如綠屋頂、綠牆）屬於建築物降溫措施。

環保局表示，「綠屋頂」好處多多，研究顯示設置綠屋頂可讓室內降溫約2.5度，裸露的屋頂直接接觸光輻射及熱，熱漲冷縮易產生龜裂，若多了一層綠色保護，除隔熱效果外，又減少能源消耗並延長建築壽命。

市長黃偉哲表示，種植花草植物，將屋頂綠化，不僅可以吸引鳥類、蝴蝶等生物棲息，在都市水泥叢林裡營造出一個微型生態綠洲外，也達到隔熱降溫、減緩暴雨逕流、淨化空氣等多個環境改善目標，營造永續城市的宜人風貌。

環保局長謝世傑表示，改善都市熱島現象可從「節源開流」做起，「節源」包括搭乘大眾運輸工具、多走路、騎單車或電動車，減少交通工具排放廢熱；使用隔熱磚、隔熱漆等建材，也可減少熱能進屋。「開流」方法為增加都市綠意、水域，加強蒸發散熱。或是避免建物路造成風阻，為風留路將熱帶走。「節源開流」都很重要，「綠屋頂」能讓兩個願望一次滿足。

環保局於2017年起推動屋頂綠化植栽補助作業，3年來補助金額近900萬元，基地包括機關7處、學校6處、社區住宅2處、商辦2處等17處。另外，環保局與環保署亦補助8處綠牆，亦有助於改善都市熱島效應。明年環保局綠屋頂補助對象為公有建、集合式璧宅、公寓大廈、商辦大樓等屋頂平臺綠化。

・熱賣30年，跨越世代通通是粉絲



►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍 冷血運將夜見飛顱狂繞

聽老刑警重回現場

YT影音版