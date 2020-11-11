快訊／台南機車碰撞超跑小牛　路人目擊大驚「我都替他涼了」

▲有網友行經事故地點，卻不見肇事車輛，稍早警方證實雙方私下和解、各自離去。（圖／翻攝自地方社團／台南爆料公社、張姓網友）

記者柯沛辰、林悅／台南報導

台南市東門城前11日傍晚發生一起車禍事故，一輛機車與超跑「小牛」發生碰撞，引發附近民眾議論紛紛。目擊者將車禍PO上網後，許多人不禁驚呼「賠死」，而警方稍早也趕抵現場。

原PO在臉書地方社團「台南爆料公社」發文指出，他稍早行經東門城圓環、大東門前，看到一輛機車撞上藍寶堅尼。貼文一出，短短1小時就吸引千人按讚關注，但也有不少人半信半疑。

台南市一分局向《ETtoday新聞雲》證實，警方獲報前往時，肇事雙方已私下和解，並將車輛移到路邊，表示不需要警方處理，隨後各自離去，因此警方未介入查處、拍照。

▲目擊者在地方社團發文。（圖／翻攝自地方社團／台南爆料公社）

許多台南網友看完紛紛直呼，「孝子出現了」、「準備賣身、「先吃個東圓城羊肉壓壓驚」、「今天牛環島台南站」、「剛剛才看到7台超跑從海安路刷過去」、「東門城的設計本來就爛」，還有其他目擊者說，「黑色的小牛」、「撞到當下聽到聲音、有看到，看到跑車我都為他涼了」。

其中，也有人認為「機車如果有保超額應該還好吧」，不少人則回應「基本上很少人會去保這條」、「我自己有保，台南太多很貴的車在路上跑」、「有保+1，路上太多名車，超可怕」、「有備無患，保費又沒幾百元」、「通常機車願意加保第三責任險的人本來就不是多數，懂得保超額更是少之又少，我看這騎士應該要賠到哭了…」掀起熱議。

▼車禍意外引發台南網友熱議。（圖／翻攝自地方社團／台南爆料公社）