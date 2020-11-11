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台南胡麻季活動熱鬧登場　黃偉哲歡迎大家與優質胡麻有約

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▲台南市政府舉辦台南胡麻季農業產業文化活動記者會，市長黃偉哲歡迎大家一起來參加台南胡麻節的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦台南胡麻季農業產業文化活動記者會，市長黃偉哲歡迎大家一起來參加台南胡麻節的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市胡麻種植面積約1810公頃，以安定、善化及西港為大宗產區，種植以秋季為主，每到胡麻收成季節，綁成胡麻植株豎立在田間吸收陽光精華的景觀，成為當地特殊農作意象，台南市政府11日舉辦台南胡麻季農業產業文化活動記者會，市長黃偉哲啟動開幕儀式。

▲台南市政府舉辦台南胡麻季農業產業文化活動記者會，市長黃偉哲歡迎大家一起來參加台南胡麻節的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，非常歡迎大家一起來參加台南胡麻節的活動，時序已經入冬了，大家開始吃進補的時候，那麻油變成一個無可或缺的好物。本土麻油跟進口麻油事實上有很大的區別，而且芝麻本身就是一個非常健康友好的產品，事實上芝麻也不只有麻油，很多芝麻製品包括芝麻餅、芝麻糕等等，許許多多的芝麻製品都可以好吃又好用，健康又營養，事實上風味又非常好，所以希望好朋友們大家一起來，了解、知道，進而喜歡台南胡麻相關的製品。

黃偉哲感謝農業局、公所協助與農委會將技術栽種方式給予農民輔導，謝謝農會的努力巧思，因種植技術精進，產量與品質提升，所以胡麻產品愈來愈多元化，也感謝議員們對經費的支持，才能讓南市府繼續辦理這麼精采的活動，歡迎大家一起來台南與優質胡麻有約。

現場還有胡麻相關的美食，農業局、安定、善化及西港區公所及農會代表、市議員蔡秋蘭、方一峰、陳秋宏、沈家鳳、李啟維皆到場共襄盛舉。

農業局表示，台南胡麻因天候及土壤適宜，加上栽培技術不斷改良進步，胡麻作物品質優良，製成的產品多元，極具經濟價值，如安定農會胡麻油禮盒及芝麻糖等，善化農會熱銷的芝麻拌麵之外，還有新推出的黑芝麻五穀飲與芝麻杏仁脆片肉乾等，西港農會則有爆漿芝麻包子、黑芝麻香腸等，每一項產品都非常美味爽口，令人垂涎三尺，消費大眾到台南選購一定滿載而歸。

▲台南市政府舉辦台南胡麻季農業產業文化活動記者會，市長黃偉哲歡迎大家一起來參加台南胡麻節的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）
另外，胡麻油含有不飽和脂肪酸、蛋白質、礦物質及豐富的維生素，為值得推薦的健康好油，尤其台南各胡麻主要產區農會都有冷藏及榨油設備，使用與在地農民契作的胡麻製成胡麻油，品質、安全、衛生更有保障。

農業局指出，今年台南胡麻季各區舉辦日期及地點，11月14日至15日善化區農會廣場，11月21日至22日西港區農會後營倉庫，11月28日安定區公所西側停車場，各場皆有在地胡麻產品優惠及特色活動，如善化場有胡麻榨油體驗DIY、胡麻料理烹飪教學及品嘗、滿額抽抽樂；西港場有限量胡麻料理品嘗、消費滿額送胡麻嫂手提袋DIY兌換券及咖啡兌換券，另有摸彩及音樂晚會；安定場有2500份麻油雞飯品嘗、摸彩及「安定逍遙遊-找尋屬於你的3.6.9」在地景點尋章活動，集章後可換取限量300份的神秘小禮物。

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