台南吃羊肉爐...他反應：肉片沒送來！店員下秒竟直接「撈鍋檢查」

▲原PO反應羊肉片沒送來，卻遭到店員撈鍋子檢查。（圖／示意圖，非本文當事羊肉爐。）

記者林昱萱／綜合報導

一名網友與同事日前到台南某知名的羊肉爐店消費，未料店家不僅忘記送餐，甚至在該網友提醒時，做出檢查桌子、地板、撈鍋的動作，讓網友相當傻眼。對此，網友們看到後也紛紛留言表示，「都在不爽了還來撈鍋，真的很誇張，是我會翻臉」、「太誇張」。

原PO表示，「與同事點了三爐三羊開鍋，不講求上菜速度，慢沒關係，因為煮也要時間，重點式餐點忘記送來，第一次反應高麗菜沒送來，第二次反應羊肉片沒送來」而店家的處理方式也讓原PO相當傻眼。

▲原PO分享出這段經歷。（圖／翻攝臉書）

原PO表示，跟員工反應之後「員工的作法讓我很傻眼，檢查桌子與地板有無羊肉片餐盤，確定沒有送過就算了，竟然還跑來撈我們的鍋，確定有沒有羊肉片，整個傻眼，我也直接回應，你要不要3爐都撈看看，就真的沒送來啊」。

這起經歷被其他網友轉發到台南爆料公社，而不少網友看到後紛紛留言表示，真的太誇張，「撈客人鍋，無法接受欸」、「很誇張欸」、「跟他說撈我鍋，沒撈到要賠雙份！」、「是我就翻桌了」。

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