蔡英文推特致賀　總統府：將另再以妥適方式祝賀拜登

▲拜登、蔡英文。（合成圖／路透、ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

拜登當選美國總統，總統蔡英文已透過個人推特致賀，至於是否安排蔡英文語拜登通話電賀，總統府發言人張惇涵受訪表示，將另以妥適方式向勝選者表達祝賀。

蔡英文8日上午透過個人推特，轉貼1月份時，拜登祝她順利連任總統的貼文，且發文表示「現在換我來向總統與副總統當選人表達祝賀」；此外，她也強調，台美關係將依據共同的價值，期待共同努力下增進彼此的友誼，並且能為國際社會做出貢獻。

不過，蔡英文發電報恭賀，或與拜登是通話；張惇涵表示，除了今天上午蔡總統透過推特表達祝賀之意，將另再以妥適的方式向勝選者表達祝賀，並於適當時間，以適當方式，表達總統與政府對於國際相關情勢看法。

▼總統蔡英文透過推特恭賀拜登當選。（圖／蔡英文推特）



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