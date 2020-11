川普還在做總統夢！1hr連發6文　狂批：這是「失竊的選舉」

▲川普在2020美國總統大選失利。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

2020年美國總統大選在台灣時間7日終於落幕,民主黨候選人拜登當選新任總統,不過共和黨候選人川普相當不能接受這個結局,稍早又在一小時內在推特連發6則推文,質疑某些州在計票程序上有所瑕疵。

川普指出,如何對選票進行身分驗證,本身就是一個很大的問題,甚至在費城等地,更傳出收到超過一億份的選票,「我們已經開始製表,我們這個國家也曾有過選舉問題的歷史,其中涉及了選民詐欺行為。」

川普在最新的推文中表示,英國最好的民調機構也強調,這是一次失竊的選舉,無法想像拜登在某些區的表現,甚至優於歐巴馬。

據悉,川普的女婿兼白宮高階顧問庫許納(Jared Kushner)在就在川普發表完「離總統大選結束還早」聲明後,針對敗選一事,與川普進行接觸,成敗違和則不得而知,但從川普這一連串的貼文觀察,似乎還沒放棄這次的選戰。

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a...