快訊／全球媒體狂推播「拜登勝選了」　川普：離大選結束還早呢！

記者董美琪、黃心瑀／綜合報導

根據俄羅斯衛星通訊社報導，美國共和黨候選人川普針對各大頭條以「拜登當選」推播報導，回應拜登虛假地擺出勝利者的姿態，「離總統大選結束還早呢！」

川普陣營現在也出面開記者會，表示很多地區出現「少票」情況，認為拜登陣營作弊。

稍早，川普7日上午（美國時間）用全大寫字母在推特宣布，「我贏得了這次總統大選，以很大的優勢（I WON THIS ELECTION, BY A LOT!）」。其實美國總統大選結果目前仍未出爐，根據《美聯社》當下統計，民主黨候選人拜登仍大幅領先川普。

川普7日一直在推特連續發文，他表示有數以萬計的選票在3日（選舉日）晚間8時以後被違法收下，「這些選票輕易地改變了賓州和其他一些州的選舉結果。」

他認為，有許多地區的計票過程被違法禁止監督，也因此改變很多州的選舉結果，當然就包含賓夕法尼亞州，每個人都認為他會輕鬆贏下該州，沒想到大幅度領先的優勢突然消失，「沒有任何人被允許待在計票室，如此長的時間內，那裡究竟發生了什麼。」因此川普到現在仍不能接受選舉結果，也不讓選舉結束，決定捍衛到底。

