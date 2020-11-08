快訊／拜登當選了！　拿下賓州20票「284票突破門檻」

▲美國民主黨總統候選人拜登8日凌晨確定拿下賓州。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

根據美聯社、CNN、NBC最新消息，美國民主黨總統候選人拜登8日凌晨拿下賓州，原本累計264票加上賓州20票，以284票獲得勝選所需的選舉人票，打敗川普214票確定當選美國總統，也讓川普成為美國史上第11位沒有連任的總統。

其實川普稍早才在推特不斷發文，甚至自己宣布「我贏得了這次總統大選，以很大的優勢（I WON THIS ELECTION, BY A LOT!）」，沒想到數小時以後就傳來拜登當選消息。

川普表示，有許多地區的計票過程被違法禁止監督，也因此改變很多州的選舉結果，當然就包含賓夕法尼亞州，每個人都認為他會輕鬆贏下該州，沒想到大幅度領先的優勢突然消失。

▲拜登確定當選，川普成為美國史上第11位沒有連任的總統。（圖／路透）

拜登日前也發表公開談話，表示對民主黨在各州取得的成績感到非常自豪，他將會贏得大選、入主白宮，也向共和黨支持者喊話「即使我們意見相左，但我們不會是敵人，我們都是美國人。」

拜登強調，「我知道觀察這些計票過程可能會非常緩慢，看著電視會使人麻木，但這些數字代表選民，他們的聲音都該被聽到。」

拜登拿下賓州確定當選後，福斯（FOX）新聞甚至也把內華達州也劃給拜登，並且用「拜登290票打敗川普214票」的照片放在新聞上顯示。

▼福斯（FOX）新聞畫面截圖。（圖／翻攝自福斯新聞網）





拜登目前勝出州

伊利諾州：20票

馬里蘭州：10票

紐澤西州：14票

康乃狄克州：7票

佛蒙特州：3票

維吉尼亞州：13票

德拉瓦州：3票

麻塞諸塞州：11票

賓夕法尼亞州：20票

羅德島州：4票

明尼蘇達州：10票

威斯康辛州：10票

密西根州：16票

紐約州：29票

科羅拉多州：9票

新墨西哥州：5張

華盛頓特區：3票

新罕布夏州：4票

內布拉斯加州：2票

加州：55票

內華達州：6票

俄勒岡州：7票

華盛頓州：12票

夏威夷州：4票

亞利桑那州：11票

川普目前勝出州

肯塔基州：8票

西維吉尼亞：5票

南卡羅來納州：9票

印第安那州：11票

俄亥俄州：18票

奧克拉荷馬州：7票

密西西比州：6票

田納西州：11票

阿拉巴馬州：9票

阿肯色州：6票

佛羅里達州：29票

北達科塔州：3票

南達科塔州：3票

懷俄明州：3票

路易斯安那州：8票

堪薩斯州：6票

內布拉斯加州：3票

猶他州：6票

密蘇里州：10票

愛荷華州：6票

愛達荷州：4票

蒙大拿州：3票

德州：38票