快訊／拜登：很榮幸被美國人民選擇，帶領這個偉大國家

▲拜登當選後在推特發文「非常榮幸,可以被美國選民所選擇,帶領這個偉大的國家。」(圖/路透社)

記者趙蔡州/綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登8日凌晨拿下賓州,原本累計的264票加上賓州20票,以284票達到獲得勝選所需的選舉人票,確定當選美國總統。拜登當選後隨即在推特表示,他非常榮幸,可以被美國選民所選擇,帶領這個偉大的國家。

拜登6日就曾經發表公開談話,表示對民主黨在各州取得的成績感到非常自豪,他也將會贏得大選、入主白宮,後來更向共和黨支持者喊話「即使我們意見相左,但我們不會是敵人,我們都是美國人。」

拜登強調,「我知道觀察這些計票過程可能會非常緩慢,看著電視會使人麻木,但這些數字代表選民,他們的聲音都該被聽到。」

針對拜登當選,川普認為,拜登虛假地擺出勝利者的姿態,「離總統大選結束還早呢」。川普陣營也出面召開記者會,表示很多地區出現「少票」情況,認為拜登陣營作弊。

川普稍早也在推特表示,有數以萬計的選票在3日(選舉日)晚間8時以後被違法收下,也有許多地區的計票過程被違法禁止監督,因此改變很多州的選舉結果,當然就包含賓夕法尼亞州。

他強調,每個人都認為他會輕鬆贏下該州,沒想到大幅度領先的優勢突然消失,「沒有任何人被允許待在計票室,如此長的時間內,那裡究竟發生了什麼。」





America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8