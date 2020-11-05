領袖高峰會！盧秀燕暢談防疫與振興經濟...花毯節耶誕城接力登場

▲▼盧秀燕出席華人領袖遠見高峰會，暢談台中防疫、振興經濟秘訣。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕5日受邀前往台北參加第18屆「華人領袖遠見高峰會」，以「城市契機、疫後台中」為題，分享防疫作為與振興經濟策略，盧指出，市府拚防疫不忘經濟，不僅成功舉辦台灣燈會，更首創「紓困九箭」，藉由購物節帶動經濟效益；年底「台中國際花毯節」、耶誕城晚會、跨年晚會接連登場，捷運力拚年底通車，打造宜居城市。

「史上最艱困的台灣燈會，台中做到了！」盧秀燕指出，今年初台灣燈會在台中舉辦，是籌備期最短、展期最長、規模最大的燈會，儘管受新冠肺炎疫情影響，市府總動員防疫上緊發條，開幕後口碑爆棚，主、副展區參觀人數達1182萬人次，民眾滿意度突破9成，成為防疫另一個新亮點。

她指出，雖然疫情衝擊經濟，但市府推出「紓困九箭」，全國首創單一「資金紓困協調窗口」，幫助超過60萬名市民度過資金難關；「2020台中購物節」更首度與國內電商平台合作，配合中央振興三倍券政策，加碼推出「振興超十惠」等13項優惠方案，創造90億元消費商機，帶動整體經濟效益超過360億元，提振台中消費景氣。

另外，市府也推出「藝文紓困3+2」，包括場地費用全額退還、放寬受補助者演出期限、提早撥付補助款、線上劇場及表演藝術升級徵件等，之後更加碼升級「藝文紓困2.0」；勞工權益上，全國首創「視訊徵才活動列車」，設立「應屆青年就業金」快速申辦專櫃，協助青年就業，讓台中市失業率穩居六都最低。

交通部分，延宕13年的「大智路打通」工程已在今年9月打通，用誠意換同意，成為「全台最大住商拆遷案」的最佳標竿，民眾不必再繞道而行，交通更加便利；此外，台中捷運結合鐵道成為台中第一條環狀軌道系統，目前已針對履勘12項營運前須完成事項改善完畢，向交通部申請營運，力拚年底通車。

盧秀燕也說，今年「台中國際花毯節」結合《愛麗絲夢遊仙境》盛大舉辦、全國首座大型都會型生態公園「台中水湳中央公園」將開幕、台中舊城區耶誕城晚會，以及跨年晚會首度移師水湳中央公園，眾多精彩活動，歡迎來台中玩。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來