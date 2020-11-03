每戶平均省2500元！台中今年地價稅陡降20%　盧秀燕：還稅於民

▲盧秀燕推行輕稅簡政、還稅於民，今年地價稅陡降20%。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「你仔細看了今年地價稅單了嗎？」台中市政府2016年公告地價大幅調漲38.25%，引發民怨，市長盧秀燕考量財政需要和民眾負稅能力等因素，去年召開地價評議委員會後決議，今年起地價稅平均調降20.06%，每戶平均節省2500元，達到輕稅簡政、還稅於民的目標。

▲盧秀燕上午勘察台中最長的美橋白鹿吊橋。

地政局長吳存金表示，台中市2016年公告地價大幅調漲38.25%，增加民眾稅賦負擔，因此市府考量「地方財政需要」、「社會經濟狀況」、「民眾地價稅負擔能力」等原則，去年底提請地價及標準地價評議委員會開會審議調整幅度，今年起公告地價調降20.06%。

吳強調，今年公告地價調降後，約有94%納稅人應納地價稅降低，每戶平均減少約2500元，還稅於民，所減少的稅收可由土地增值稅挹注，加上新興開發區地價稅開始課徵，也可減少地價稅稅收差額，適度補足財務損失，調整過程嚴謹。

盧秀燕也說，過去台中市民地價稅負擔在全國排名第二高，加上今年疫情衝擊經濟，市府推動輕稅簡政幫助市民，施政過程中調整的數字都公開透明，提供民眾檢視，讓市民放心。

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