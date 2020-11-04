因應秋冬疫情滾動檢討　盧秀燕：聖誕燈會、跨年線上舉辦或停辦

▲▼盧秀燕表示，市府將因應秋冬疫情變化，針對大型活動滾動式檢討。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎在秋冬季節恐有變化，台中市政府4日提前部署舉行大型社區群聚疫情桌上模擬演練，由市長盧秀燕擔任指揮官，盧強調，市府面對疫情「寧可過度準備，備而不用」，充分模擬各種可能發生的狀況，面對年底聖誕燈會、跨年等大型活動，將視疫情滾動檢討，若有變化，不排除考慮減量參與人數、改線上舉辦或停辦，守護市民健康。

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台中市政府今天防疫會議上舉行桌上模擬演練，模擬秋冬來臨，新冠肺炎出現第二波疫情，且陸續出現本土確診病例，市府共分3階段、25個議題進行推演，讓各單位再次盤點資源，驗證各項管制措施，屬台中市應變醫院的衛生福利部台中醫院也一同參演。

盧秀燕表示，新冠肺炎疫情已持續近1年，台中在2月及4月已陸續演練社區防疫、擴大防疫作為，經過幾個月實際執行各項防疫措施，各單位都有豐富的經驗，台中疫情也相對穩定，這都要歸功市民及各機關同仁共同努力，讓台中順利舉辦多項大型活動。

盧也提到，世界衛生組織、衛生福利部都提到，秋冬季節疫情可能會有新變化，台中一定要持續超前部署，藉由模擬防疫演練，再次盤點各項資源，提出大規模社區感染的應對方式，「寧可過度準備，備而不用，也不希望有任何疫情發生」，呼籲民眾面對疫情勿掉以輕心，一同遵守防疫措施。

她也強調，年關將近，陸續有大型活動登場，包括新社花海暨台中國際花毯節、綠柳川聖誕燈會、跨年等，市府將視疫情狀況滾動檢討，不排除減少活動參與人數、線上舉辦或停辦，面對疫情隨時應變。

傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬肯定市府演練過程相當細膩，各機關思慮周到；衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任吳智文也到場督導，肯定各局處積極盤點資源，有助因應秋冬可能發生的疫情。

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