台中一中校友會歡慶45周年　「校友某」盧秀燕感謝培育傑出人才

▲盧秀燕一身中信兄弟棒球衣，出席台中一中校友會會員大會，成為全場焦點。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中一中校友會1日舉行45周年會員大會，市長盧秀燕受邀致詞時以「校友的某（指太太）」幽默表示，台中一中是全台最具歷史文化、最優質高中之一，科學、數理等領域都有亮眼成績，獲獎無數，感謝為台灣培育無數傑出人才。

市長盧秀燕今天出席台中一中校友會45周年會員大會，正值中華職棒總冠軍賽事，她一身中信兄弟球衣到場亮相，為兄弟隊加油，也成為全場焦點。

▲盧秀燕感謝台中一中多年來培育許多傑出人才。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中一中校風自由，學生很有才華及個性，市府秉持公平、公正、公開原則，徵選出林隆諺校長，成為百年來首位台中一中校友擔任校長，未來市府也繼續努力，提供更好的建設、教育與服務。

身為台中一中校友的立法委員江啟臣、黃國書、張廖萬堅，市議員黃健豪、李中，以及台中市政府教育局副局長葉俊傑、校友會理事長鄭煒達、台中一中校長林隆諺等人，今日皆到場祝賀。

教育局表示，台中市政府大力投資教育，教育科學文化預算占總歲出超過4成，為讓台中一中全面發展，2年來教育部及市府教育局補助台中一中，包含場館、廁所、校舍修繕，以及教學設備更新、遠距教學建置、校園保安強化等，共超過3,000萬元，希望成為學校的最強後盾。

教育局指出，台中一中在國際奧林匹亞、全國科展、數理資訊能力競賽、全國美術比賽等國際級或全國性賽事，成績非常優異；台中一中也發揮新課綱自發、互動、共好的精神，加入台中市課程發展中心課程發展組，辦理各項種子教師培訓、提供網路資源共享及課程教學評量研習，為台中市高中職教育提供豐厚的教學資源。

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