提升救災效能　盧秀燕揭牌梨山分隊新廳舍

▲台中市消防局第二大隊梨山分隊廳舍落成啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市消防局第二大隊梨山分隊廳舍啟用近40年，歷經地震、颱風等天災，建物嚴重受損，市府與中央合力挹注近7千萬元遷建廳舍，2日落成啟用，市長盧秀燕出席揭牌，盼新廳舍完成後，進一步提升和平區的救災效能；消防局表示，市府致力優化消防軟硬體設施，將持續努力提供市民更優質的服務。

盧秀燕表示，山區運輸器材不易，且受限於國家公園土地規劃跟審查標準，要在梨山地區興建廳舍比平地困難得多，梨山消防分隊新廳舍歷經3個市長、3位消防局長，民國103年開始規劃並於設計完後興建，終於讓梨山分隊有一個「新家」。

盧秀燕提到，中央自去年10月宣布山林解禁政策，加上今年受疫情影響，登山人數大增，伴隨的山難狀況也層出不窮。截至今年10月8日，梨山分隊已執行山域救援任務26次，共動員185人次，成功救援26人。無論是有「死亡稜線」之稱的中央尖山山域、雪山主峰的雪地救援，梨山分隊弟兄都能順利完成任務，感謝消防同仁的努力付出。

梨山消防分隊舊廳舍於民國69年完工，落成啟用至今近40年，歷經天災，建物已嚴重受損，傾斜約3至5度，且現址面積狹小僅395.9平方公尺，執勤室及消防器材存放空間不敷使用，市府為提升救災品質並顧及消防工作需求，於省道台8線旁和平區梨山段148及148-34地號另建新廳舍。