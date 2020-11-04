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提升校安　中山大學攜手高市警共推「視訊報案APP」

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▲▼ 提升校安　中山大學攜手高市警共推「視訊報案APP」。（圖／中山大學提供）

▲中山大學與鼓山警分局模擬學生遇到歹徒時，如何使用「110視訊報案系統」APP聯繫警方。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中山大學今（4日）指出，為加強校園安全工作，上個月起，陸續針對照明設備、監視器、緊急安全押扣、夜間管制、校安同仁與警局派出所保持聯繫、提供「國立中山大學學生安全防護宣導」等措施外，現更與鄰近警分局共推「110視訊報案系統」APP，期能有效抗制犯罪，嚇阻歹徒。

中山大學指出，因應近日馬來西亞籍女大生遇害事件，校長鄭英耀、副校長黃義佑及總務長林淵淙立即邀集高雄市政府警察局鼓山分局和新濱派出所相關警員，討論校安防護議題，並加強檢視校園各項安全措施，研商運用智慧科技預防犯罪。

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▲▼ 提升校安　中山大學攜手高市警共推「視訊報案APP」。（圖／中山大學提供）

▲守護校安，中山大學與高市警共推「視訊報案APP」。（圖／中山大學提供）

黃義佑指出，「110視訊報案系統」APP可結合智慧型手機GPS定位功能，即時視訊或文字報案，能讓警察看到即時蒐證影像，一鍵就能傳送到110受理單位的螢幕，讓民眾報案時，可以和受理員警直接視訊對談。

中山大學表示，108年起，學校便於校園停車場加裝了近80支路燈，並經學生會確認停車場照明已達到使用需求，現也全面檢查校園公共區域監視器及廁所緊急押扣系統，確保全部運作正常。大門自夜間12點起也加強查驗作業，管控人員進入；校警與保全也會增加校內巡邏頻率。

▲▼ 提升校安　中山大學攜手高市警共推「視訊報案APP」。（圖／中山大學提供）

▲中山大學與高市警共推「視訊報案APP」，鼓山警分局長葉錫山今（4日）特地至中山大學向師生員說明使用方式，期能有效抗制犯罪，嚇阻歹徒。（圖／中山大學提供）

此外，海堤停車場晚上9點起管制車輛進入堤防停車場。警方除平時巡邏校園週遭、行政大樓、海科院、文學院外，即日起也增加翠亨H、L 棟女生宿舍巡邏點，並增加巡邏頻率，以確保校園安全。

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