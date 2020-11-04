長榮女大生命案　潘文忠「痛定思痛」：擴大公車進校園、幸福小黃

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遇害事件引發社會高度關注。教育部長潘文忠今（4日）指出，上個月已發函至各校及縣市政府，提醒強化校園內外安全疑慮處所，同時也與交通部推動「公車進校園計畫」，導入偏鄉幸福巴士或幸福小黃，完善校園安全及公共運輸服務。

潘文忠今日於部務會報時表示，對於馬來西亞籍學生遇害事件感到非常不捨，但也需要藉此痛定思痛，未來要徹底檢視各校校內外安全狀況。潘文忠提到，上個月已發函各校與各縣市政府，針對校園內外安全疑慮處所，規劃安全路線、建立校園安全地圖，進行公告、修正及宣導；校內外偏僻及陰暗處需設置照明、感應設備或監視系統；每日應定時及不定時排定校園安全維護人員巡查路線及時段；另請各級學校務必遵照「校園安全及災害事件通報作業要點」規定，落實校安事件通報，有效維護校園及學生安全。

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潘文忠也提到，教育部也已通知各大專校院校長積極與轄區派出所合作建立校園周邊巡查熱點，各大專校院立即於2週內，主動與轄區派出所研商校園周邊至少3處巡查熱點；將巡查熱點資料函送轄區八大校園安全資源中心，俾利該中心彙整報部；請各大專校院與轄區派出所持續建立或修正熱點，並於開學起3週內函報至轄區八大校園安全資源中心，由該中心彙整後10日內報部，以有效掌握校園周邊狀況，積極維護師生安全。

潘文忠表示，為強化偏遠地區學生交通安全，教育部將持續與交通部攜手，持續針對校園周邊學生租賃住宿區公共運輸改善，以便利學生搭乘公車往返校園與住宿地，增進交通及人身安全。

針對此次遇害學生為外籍生一事，潘文忠也說，由於語言、風俗民情不同，屬學校優先關懷協助對象，教育部將針對境外生需求，持續精進相關協助，包括優先申請學校宿舍，除市公車接送外，倘若學生寒暑假有實習課程，則安排校、專車接送；學校邀請當地警政單位向境外生宣導加強人身安全、交通安全、工讀安全等，讓校園安全更完善。

