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長榮女大生慘死！文大PO「6大校安公告」…呼籲同學勿太晚離校

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▲▼文化大學校安公告。（圖／截自文化大學臉書）

▲馬來西亞籍鍾姓長榮女大生遇害讓其他大學也提高警戒。（圖／截自文化大學臉書）

記者簡仲豪／綜合報導

馬來西亞籍鍾姓長榮女大生10月28日遇害，引起社會議論，整起事件更讓女大生的父母傷心欲絕。該事件也讓偏僻死角、照明設備等校園周遭安全問題浮出水面。文化大學今(2)日也在臉書發出校安公告，直言「因應近期他校刑事案件，並強化本校校安」，提出6點提醒所有師生注意。

中國文化大學學務處軍訓室提出以下6點，呼籲所有師生要注意自身安全：

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1.勿單獨太早到校、太晚離校，社團、系上活動應優先考量返家安全

2.同學應配合學校作息時間，避免單獨留在教室，避免單獨到校園偏僻死角

3.遇陌生人或可疑人物，應立即通知師長、教官或警衛

驚悚,恐怖,黑影,晚上,租房,房間,靈異（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲校園內遇陌生人或可疑人物，應立即通知師長、教官或警衛（圖／取自免費圖庫stocksnap）

4.陌生人問路可熱心告知，但避免親自引導前往

5.校外發現陌生人跟隨，應快速跑至人多處或最近的愛心(便利)商店，並大聲喊叫尋求協助

6.發現同學久未到課，應即刻向系上反映，以利及時協處

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馬來西亞長榮大學校安文化大學

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