不同禁行機車！　中山大學校內道路印「這4字」　網大讚：有創意

▲國立中山大學 。（圖／中山大學提供）



記者邱茀濱／綜合報導

國立中山大學校慶活動於11月1日開跑，就有眼尖的網友發現，校園道路內多處地上有「生日快樂」的字樣，但他超好奇有什麼涵義。事實上，校方為舉辦40週年校慶，今年想出超有創意的宣傳方式，把「中山40週年生日快樂」的概念聯想融入交通標誌中，就產生了「生日快樂40」的新地景、新風貌。網友對此表示，「蠻有創意的」。



「生日地平線‧快樂似無限！」每年快到中山大學校慶前，校方總是以五顏六色的海報、迎風飄揚的路燈旗去宣傳校慶即將到來，今年卻以超特別的方式預告，「我們要在中山校園路面上做點手腳！」

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▲中山大學40週年校慶。（圖／翻攝中山大學臉書，下同）



中山大學指出，整個構想以道路的「地平線」為主體，結合西灣「水平線」及柴山「地景線」，形成校園「台三線」共構出「中山路」的畫布圖騰，營造「生日地平線‧快樂似無限」的氛圍，將「中山40週年生日快樂」的概念聯想融入交通標誌中，把「生日快樂」字樣及「校徽梅花標誌」結合，就產生了新地景。

照片可見，校園道路上印有「生日快樂」4個大字，校徽梅花裡還有數字40，以表達40週年校慶，完全不同於一般道路上的「禁行機車」及規定速限，相當有創意。

目前，校內共有16處有「生日快樂40」的字樣，且展期只到11月27日。校方同時也提醒，為中山40歲歡慶之餘，也請確實遵守校內30公里的速限。

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