中山大學籌辦醫學院系　開生化、生理、公衛等6科預備課程

▲中山大學將開設醫科類預備課程。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中山大學積極申設醫學院，校長鄭英耀日前正式宣布啟動醫學教育，自109學年度第二學期起，結合校內基礎醫學、醫學科技專長教師與高榮臨床醫師相關師資，合開含醫師國考科目生物化學、生理學及公共衛生學等6門醫科類預備課程，「讓醫學教育在中山啟航茁壯」。

「醫師專業素養的培育，是未來醫學教育的重要關鍵」鄭英耀指出，近20年來，「成果導向」的醫學教育（OBME）已逐漸成為世界醫學教育的趨勢，尤其強調教育成果標準化而教育過程個別化，並以學生為主體，進行基礎臨床整合、社會人文倫理與醫學整合，使醫學生的專業素養與臨床能力逐步成長，以造就可以自主學習的未來良醫。源自加拿大卡爾加里大學的臨床問題導向課程（CPC）就特別強調「以終為始」的課程設計，並已成功施行於歐美多所新設醫學院。

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中山大學副校長蔡秀芬表示，中山整合校內醫學科技研究所、精準醫學研究所、生物醫學研究所及生物科學系等師資，聯合高榮高齡醫學中心、復健醫學部等臨床醫師，下學期率先開設「基礎醫學數位微學程」，涵蓋「生物化學」、「生理學」、「公共衛生學」、「生物統計與資訊」、「醫學工程導論」及「基礎奈米生醫材料與藥物輸送」等6門習醫入門先修數位課程，提供校內學生選讀，並開放跨校申請選修。課程規劃內容亦納入醫師國考最新趨勢，並由高榮負責臨床醫學課程種子教師的教育培訓。

中山大學指出，目前規畫以仁武校區作為醫學發展基地，已獲校友支持興建醫學大樓，繼續朝設立醫學院目標努力，同時已陸續與慈濟大學簽署MOU，共推醫學教育，並與高雄榮總締約為主要教學醫院，於高榮設立「國立中山大學臨床醫學教學研究中心高榮辦公室」，未來也將協助高雄、屏東、澎湖及台東等偏鄉醫療照護，平衡南北醫療資源，積極培育有別於傳統醫學背景、具特色的國際醫師科學家。