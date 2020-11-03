蔡英文慰問維也納恐攻事件　指示外交部掌握我國僑民安全

▲奧地利維也納遭到恐攻。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

針對奧地利首都維也納於台北時間3日，發生恐怖攻擊事件，總統府發言人張惇涵稍早表示，總統蔡英文知道這不幸事件後指示外交部，表達我國政府對不幸遇難的奧國民眾及家屬誠摯的哀悼慰問之意。

奧地利首都維也納發生槍擊事件，槍手在猶太教堂附近掃射，部分媒體報導約擊發50槍，造成至少7死多人受傷的慘劇。據了解，其中一名槍手已經身亡，其他人在逃；警方獲報後隨即展開大規模反應部署，內政部長則將整起事件為定調為恐怖攻擊。

對此，張惇涵稍早表示，總統蔡英文知道這不幸事件後指示外交部，表達我國政府對不幸遇難的奧國民眾及家屬誠摯的哀悼慰問之意。

此外，張惇涵說，蔡英文也請外交部掌握我國僑民的安全情形，並提供必要協助，務必確保在奧國僑民的安全。而張惇涵也代表我國政府譴責相關恐怖暴力行為，並表達我國對奧國政府與人民的支持。

▼總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



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