弔詭的國安高層會議？　張競：無法源依據之非法定集會

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（資料圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／台北報導

蔡英文總統上個月31日召開國家安全高層會議，引發外界諸多議論，究竟為何召開此項會議，會中真正討論事項為何？中華戰略學會研究員張競於《優傳媒》以「政治災難抑或國安危機？——評近日召開的國安高層會議」為題，分析31日召開國安高層會議諸項離奇弔詭之處。



首先，這場國家安全高層會議，為何未能完全讓相關人士信服？張競認為，依據各項客觀事證顯示，此項會議儘管總統府發言人面對媒體堅稱事先早就預定召開，但就媒體揭露與會首長本身預定行程因本項會議而必須被迫調整來看，顯然發言人所言可信度不高。

▲蔡英文在臉書重申31日國安高層會議5點裁示。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

張競分析，本項會議如果是原先預定召開，怎有可能安排在星期例假日，而且事先又未發送會議通知單？總統召開國家安全會議，是否相關體制與運作方式，都明訂於國家安全會議組織法第2條至第5條。「綠營國安團隊向來知法玩法，因此才會創出這個國家安全高層會議。召開之國家安全高層會議，其實是個沒有法源依據之非法定集會。」



依照上述邏輯，張競指出，這次國家安全高層會議出席人員名單，不符合國家安全會議組織法第4條之明文規範。就總統府事後公布出席人員名單觀察，「駐美代表蕭美琴係運用視訊系統與會，從國際即時通訊保密狀況評估，該會機密性質就要大打折扣。」



張競進一步說，本次會議不涉及國家安全有關反情報與肅清敵對諜報活動事項，因為法務部長與調查局長都未奉指示出席。因為不涉及有關資訊安全與防護事項，也和反制虛假訊息無關，此因業管相關政務運作之行政院高層政務官員亦未曾出席該會。



▲拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

再從開會時間點來看？張競觀察，蔡政府臨時召開本項會議時，美國華盛頓郵報爆出讓執政黨與政府相當難堪報導，還有蘋果日報高階助理涉入美國大選製造假訊息醜聞，是否為政治災難必須緊急會商進行損害管制，抑或是真正存在國安危機，必須因應狀況提出有效對策，總是讓各界有所質疑？不得不審視層峰會中指裁示事項內容，希望能夠找出真正原因。



張競認為，就綠營審視外部情勢風格來說，影響國家安全最大源頭就是美國總統大選選情，以及中國大陸政治軍事動態發展狀況。但依據五項裁示中對於中國大陸所提要點，不過是照抄就職演說內容，其中並無任何文字語辭，提到甫落幕之中共十九屆五中全會，「因此顯然該項會議是對北京政情最新動態發展，不是完全無感就應當是根本無知，所以才會產生此等指裁示事項。」



▲中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）



最後，張競強調，美國大選選情發展，除前述兩項新聞媒體議題，整體狀況都是軌跡平滑，並未存在任何驚奇或是離譜狀況，實在沒有理由在假日召開此項國家安全高層會議，並且還要高調對外公布其中內容。「難道這個會議是要對誰表態交心嗎？」

註：此原稿刊出處《優傳媒》