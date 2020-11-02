　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

弔詭的國安高層會議？　張競：無法源依據之非法定集會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（資料圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／台北報導

蔡英文總統上個月31日召開國家安全高層會議，引發外界諸多議論，究竟為何召開此項會議，會中真正討論事項為何？中華戰略學會研究員張競於《優傳媒》以「政治災難抑或國安危機？——評近日召開的國安高層會議」為題，分析31日召開國安高層會議諸項離奇弔詭之處。

首先，這場國家安全高層會議，為何未能完全讓相關人士信服？張競認為，依據各項客觀事證顯示，此項會議儘管總統府發言人面對媒體堅稱事先早就預定召開，但就媒體揭露與會首長本身預定行程因本項會議而必須被迫調整來看，顯然發言人所言可信度不高。

▲▼蔡英文在臉書重申31日國安高層會議5點裁示。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文在臉書重申31日國安高層會議5點裁示。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

張競分析，本項會議如果是原先預定召開，怎有可能安排在星期例假日，而且事先又未發送會議通知單？總統召開國家安全會議，是否相關體制與運作方式，都明訂於國家安全會議組織法第2條至第5條。「綠營國安團隊向來知法玩法，因此才會創出這個國家安全高層會議。召開之國家安全高層會議，其實是個沒有法源依據之非法定集會。」

依照上述邏輯，張競指出，這次國家安全高層會議出席人員名單，不符合國家安全會議組織法第4條之明文規範。就總統府事後公布出席人員名單觀察，「駐美代表蕭美琴係運用視訊系統與會，從國際即時通訊保密狀況評估，該會機密性質就要大打折扣。」

張競進一步說，本次會議不涉及國家安全有關反情報與肅清敵對諜報活動事項，因為法務部長與調查局長都未奉指示出席。因為不涉及有關資訊安全與防護事項，也和反制虛假訊息無關，此因業管相關政務運作之行政院高層政務官員亦未曾出席該會。

▲▼拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）
▲拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

再從開會時間點來看？張競觀察，蔡政府臨時召開本項會議時，美國華盛頓郵報爆出讓執政黨與政府相當難堪報導，還有蘋果日報高階助理涉入美國大選製造假訊息醜聞，是否為政治災難必須緊急會商進行損害管制，抑或是真正存在國安危機，必須因應狀況提出有效對策，總是讓各界有所質疑？不得不審視層峰會中指裁示事項內容，希望能夠找出真正原因。

張競認為，就綠營審視外部情勢風格來說，影響國家安全最大源頭就是美國總統大選選情，以及中國大陸政治軍事動態發展狀況。但依據五項裁示中對於中國大陸所提要點，不過是照抄就職演說內容，其中並無任何文字語辭，提到甫落幕之中共十九屆五中全會，「因此顯然該項會議是對北京政情最新動態發展，不是完全無感就應當是根本無知，所以才會產生此等指裁示事項。」

▲▼中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）
▲中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）

最後，張競強調，美國大選選情發展，除前述兩項新聞媒體議題，整體狀況都是軌跡平滑，並未存在任何驚奇或是離譜狀況，實在沒有理由在假日召開此項國家安全高層會議，並且還要高調對外公布其中內容。「難道這個會議是要對誰表態交心嗎？」

註：此原稿刊出處《優傳媒》

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
快訊／接種流感疫苗後　又增1例死亡
案發現場／劫獄6囚飲彈排「詭異梅花」　生前打給他：我死了家裡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸可能「擦槍走火」　廈大劉國深：台海最大不安因素是美國

8民主派人士被捕　林鄭月娥：沒有法例指議員不受影響

躲貓貓神童「龜到超市打烊」　爸媽急報警「他整晚爽吃零食跳舞」

女同事「送牛奶」讓他小鹿亂撞　已婚男狂發色圖求愛下場慘了

哈爾濱今年6萬人被狗咬！醫院狂犬病疫苗「不夠打」

促參與「海南自貿港」　台盟中央蘇輝：大陸是台商最佳選擇

影／華為副總裁驚傳深圳猝死！　公司發聲證實了

女嬰游泳後變乖巧！2小時後送醫「窒息慘死」全家崩潰

三亞台商峰會開幕　台企聯李政宏：疫情打破原有「安逸模式」

可樂當水1天喝3瓶！　24歲男「終身洗腎」每周4次

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

兩岸可能「擦槍走火」　廈大劉國深：台海最大不安因素是美國

8民主派人士被捕　林鄭月娥：沒有法例指議員不受影響

躲貓貓神童「龜到超市打烊」　爸媽急報警「他整晚爽吃零食跳舞」

女同事「送牛奶」讓他小鹿亂撞　已婚男狂發色圖求愛下場慘了

哈爾濱今年6萬人被狗咬！醫院狂犬病疫苗「不夠打」

促參與「海南自貿港」　台盟中央蘇輝：大陸是台商最佳選擇

影／華為副總裁驚傳深圳猝死！　公司發聲證實了

女嬰游泳後變乖巧！2小時後送醫「窒息慘死」全家崩潰

三亞台商峰會開幕　台企聯李政宏：疫情打破原有「安逸模式」

可樂當水1天喝3瓶！　24歲男「終身洗腎」每周4次

竹聯、通化街幫聯手放高利貸　台南擔仔麵女婿周文保遭押走3天

美議員：民主黨10多人倒戈「票投川普」　共和黨在賓州有潛在選票

狀元熱門威斯曼不想去灰狼　想補長人的勇士卻不一定選他？

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

冬日進補泡湯之旅！北投麗禧湯屋＋麻油雞麵線　每人1千5有找

安力-KY第3季獲利年增37％　累積前3季每股賺4.65元

薪資是最高機密！他好奇「為何不能公開？」　網笑：不用當同事了

積架豪車代理商再砸近3億！　買余文樂「頂禾園」樓上第2戶

小嫻「0偽裝」恆春操場跑步！　金剛黏TT合體運動…吐舌甜笑閃炸

長榮女大生命案》單厚之／治安會報不開又如何？

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

妳有處女膜！5個醫生拒絕給她做手術

華為副總裁驚傳深圳猝死！　公司發聲證實了

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

她遭董事長公公拖走性侵！　親媽吐怨氣：女婿更可惡

女嬰游泳後變乖巧！2小時後送醫窒息慘死

「網美曬腿照」驚見共軍075型兩棲鑑身影

狠兒活埋癱瘓母3天...超慘下場曝光！

輕熟女嫌小男友太快軟！拿吹風機爆烤GG

女童「衝進婚車盲區」撿氣球　當場爆頭死亡

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

可樂當水1天喝3瓶！　24歲男「終身洗腎」每周4次

哺乳期間出軌！　男離婚10天「與大18歲愛人」結婚

更多熱門

相關新聞

陳水扁爆蘇貞昌2度要換蔡英文　他觀察...蔡蘇現在「無話不談」

陳水扁爆蘇貞昌2度要換蔡英文　他觀察...蔡蘇現在「無話不談」

資深媒體人趙少康日前探望前總統陳水扁，上演26年大和解，陳水扁也爆料，當年行政院長蘇貞昌曾兩度要求撤換時任副院長的蔡英文。對此，行政院發言人丁怡銘2日在個人臉書分享，揭露現在蔡、蘇之間的關係，已從靠秘書傳話到無話不談。

蘇貞昌2度要求換掉蔡英文　陳水扁曝光原因

蘇貞昌2度要求換掉蔡英文　陳水扁曝光原因

遭諷萊豬唱反調不必拖別縣市下水　柯文哲：我只是講話比較直接

遭諷萊豬唱反調不必拖別縣市下水　柯文哲：我只是講話比較直接

蔡正元酸「Taiwan can hurt」：馬國女案補償可能是提名家人當立委

蔡正元酸「Taiwan can hurt」：馬國女案補償可能是提名家人當立委

馬政府受軍火商遊說「高教機外購」　蔡英文拚國機國造

馬政府受軍火商遊說「高教機外購」　蔡英文拚國機國造

關鍵字：

蔡英文國安高層會議張競

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面