藍營操作蔡英文押寶川普　綠營：扯後腿！只為國內政治利益

▲江啟臣、蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨操作美國總統大選，民進黨押寶川普的說法。黨政人士表示，這種帶風向的說法又來了，國民黨一直無法好好處理對外關係，只好一直試圖用扯後腿的方式，想要扭曲總統蔡英文任內所建立的歷史上最好的台美關係，藍營只是為了謀取國內政治利益，也證明他們對國際情勢的掌握，還停留在撥接時代。

黨政人士表示，四年前，就在川普剛當選時，特定媒體就以「押柯林頓？」為標題，以不具名人士的言論，來影射蔡英文政府選前押寶柯林頓，甚至不斷用蔡英文押寶失敗，來批評蔡英文對美政策錯誤。

黨政人士指出，後來蔡英文和川普通話後，川普更主動發佈推特，打臉了所有國內試圖帶風向的國民黨人士。這證明蔡英文在處理對外關係，有其長期的布局與安排，絕不是所謂單一押寶這種「草履蟲」式的單細胞操作。

黨政人士指出，這就是國民黨最大的問題，因為國民黨長期習慣用押寶的方式操作對外關係，尤其國民黨高層在大陸經營的模式，就是所謂的押寶式操作，透過建立私人關係，進而用政商連結，甚至形成買辦，這就是國民黨一貫的對外操作方式。

黨政人士表示，四年前「川蔡通話」就證明國民黨刻意帶風向說蔡英文押寶希拉蕊是錯的。經過四年，台美關係在蔡英文主政下，在行政、立法不同層面持續的穩定推進關係，形成有史以來最好的台美關係。如今美國大選在即，國民黨試圖在操作四年前的押寶說，最後只會徒勞無功。

黨政人士說，蔡英文在上週六的國安會議中，明確裁示持續深化、鞏固台美關係，「無論選舉結果為何，持續深化與美國共和黨及民主黨之關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，就是我們推動台美關係發展的首要目標。」

黨政人士表示，事實上可以從美國國會已經通過「台灣旅行法」、「台北法案」、「台灣保證法」等多項跨黨派一致支持的法案來看，美國與台灣是理念和價值的同盟，未來台美關係會在既有互動合作的基礎上，持續鞏固深化，不會受到任何變數的影響。

黨政人士強調，這樣的套路，跟四年前瞎說蔡政府不知道川普團隊有哪些核心人物，如出一徹，讓世人再次見識到，國民黨和特定媒體鬼扯蛋的功力，不但對於台灣的外交政策毫無幫助，證實這樣的操作，只是為了謀取國內政治利益，對於台灣整體對外發展也沒有幫助，更證明國民黨對於國際情勢的掌握還停留在撥接時代毫無進展。

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