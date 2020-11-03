曾嫌「歹鬥陣」2度想換掉蔡英文？　蘇貞昌：我們現在無所不談

記者陳家祥／台北報導

資深媒體人趙少康日前探望前總統陳水扁時，陳水扁爆料，當年行政院長蘇貞昌曾2度要求撤換時任行政院副院長的總統蔡英文。對此，蘇貞昌3日受訪表示，「我們現在密切合作、無所不談」。

▲政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌3日上午到立法院備詢前受訪表示，過去和蔡總統共事，蔡總統前幾天在一個公開集會特別講說，「她曾經是我的手下，覺得這老闆很兇，現在才知道我是對事嚴格對人溫暖」，我很謝謝總統的讚賞，這段期間以來非常感謝蔡總統的信任、領導國家，而且我們能夠彼此無話不談、密切合作，這才是最可貴的。

接著，蘇貞昌話鋒一轉指蔡英文剛剛也特別交代，現在這段期間要整個做相關校園的安全，要來讓內政部、教育部、地方政府動起來盤點，這也正是他前幾天交代內政部長、警政署長、教育部長，我們會有系統的全面盤點校園及周邊環境的安全。

對於外國學生在台灣，蘇貞昌說，蔡英文特別關心照顧跟安全，他也會交代教育部整個盤點，在台灣求學的外國學生的安全，甚至於生活起居各方面，都要照顧到，讓全世界對台灣的安全熱情的好印象繼續維持。

「總統也特別關心，我們現在密切合作、無所不談。」蘇貞昌說，感謝總統的信任，我們這段期間以來建立非常高的共識，就是為國家做事，這才是成熟政治人物最可貴的。