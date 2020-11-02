陳水扁爆蘇貞昌2度要換蔡英文　他觀察...蔡蘇現在「無話不談」

▲總統蔡英文與行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人趙少康日前探望前總統陳水扁，上演26年大和解，陳水扁也爆料，當年行政院長蘇貞昌曾兩度要求撤換時任副院長的蔡英文。對此，行政院發言人丁怡銘2日在個人臉書分享，揭露現在蔡、蘇之間的關係，已從靠秘書傳話到無話不談。

陳水扁向趙少康爆料，2004年連任之後，蔡英文曾到官邸詢問內閣人事，當知道由游錫堃續任行政院長時，直接向陳水扁表示，如果游錫堃繼續擔任院長，他就會離開執政團隊。

陳水扁說，沒有一個部長敢到官邸問總統內閣人事，只有蔡英文，「她就是跟人家不一樣，所以她今天能夠做到總統」。他還透露，當年蔡英文不好相處，連時任院長的蘇貞昌，兩度要求換掉副閣揆蔡英文。

對此，現任行政院發言人丁怡銘在個人臉書上分享，10幾年前，自己是時任新聞局長鄭文燦的秘書，每天要跟局長去開晨報，當時的行政院長蘇貞昌非常嚴厲，開會時很少聽到笑聲，每天一大早都從低壓開始，「我相信蘇、蔡兩人在當時一定都覺得彼此不好相處」。

丁怡銘說，蔡英文就在日前，還在一場頒獎典禮上還回憶說，「這個老闆怎麼這麼兇？」。但是，他說，這十幾年下來，蔡英文豐富了自己的政治人生，蘇貞昌也進化為「對事嚴格、對人溫暖」的2.0版。

丁怡銘表示，蔡英文和蘇貞昌兩人，從競爭到和解，從講話靠秘書傳話到無話不談、互相信任，到現在能夠一起守住疫情、穩住經濟，還勇敢推動婚姻平權，守護台灣的民主，任何人將過去的事情拿出來炒作，也只是證明兩人現在攜手合作的可貴。

丁怡銘說，陳水扁與趙少康兩人，20幾年前也是競爭對手，選舉競爭時批評對方的話不會少，現在看到兩人健康如昔，還能心平氣和面對面討論國情，令人欣慰。

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