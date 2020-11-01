海軍：潛艦小組士氣高昂　國艦國造如期進行

▲國防部長嚴德發。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國軍將領11月將異動，但陸軍色彩太鮮明，導致潛艦國造小組士氣低沉。對此，海軍反駁，國軍人事與潛艦無關，且潛艦國造案如期進行，潛艦小組工作士氣高昂。

國軍高階將領將異動，這波異動被認為陸軍色彩太鮮明，甚至被稱為是國防部長嚴德發的「嚴家軍」，這讓潛艦小組士氣受到影響、陷入消沉。

對此，海軍司令部表示，潛艦國造案目前依計畫已完成主次要裝備簽約、船段製造工廠建置，且在立監兩院委員會監督下，可依規劃節點完成開工準備。

海軍表示，潛艦國造案依期程順利進行，潛艦小組工作士氣高昂，而國軍高階將領人事案與潛艦國造案完全無關，將持續秉持審慎嚴謹的態度做好風險管控，如期如質完成潛艦建造，籲請國人支持。

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