傳蔡英文就職刪民主黨賀詞　吳斯懷：若拜登當選外交失節後遺無窮

▲拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

記者楊蕓／台北報導

美國總統大選即將在台灣時間11月4日登場，但美媒報導蔡英文今年就職前，我方剪輯美國各界祝賀，修剪民主黨人士篇幅、強調共和黨眾議員祝賀，台灣官員事後為此向民主黨致歉。對此，國民黨立委吳斯懷1日質疑，如果拜登當選，這種外交失節後遺無窮。

吳斯懷表示，根據美國華盛頓郵報30日報導，蔡英文今年520就職典禮前，我方剪輯美國各界祝賀，修剪民主黨人士的篇幅、強調共和黨眾議員游賀（Ted Yoho），台灣官員事後為此向民主黨致歉。檢視後，民主黨聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel），對台灣如此重要的議長，剪到只有兩秒影片；外交部表示，該報導並不正確，道歉一說更非事實，美國國會議員對此並沒有關切或意見。

吳斯懷說，華盛頓郵報是大報，不是八卦小報，當年揭發水門案讓尼克森下台就是華盛頓郵報，且美國總統大選只剩幾天，選情非常難測，如果不是民主黨議員透露不滿台灣政府押寶川普的動作，或是郵報評估影響夠分量，怎麼會佔掉版面報導台灣剪輯的幾分鐘影片。他請問外交部，沒有事實郵報為何敢報導？「如果拜登當選，這種外交失節後遺無窮。」

吳斯懷也提到，駐美國代表處推特「誤觸」轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞助選的推文，代表處發現後已即時刪除。但「誤觸」轉貼敏感度如此高的貼文，不是外交失節是什麼？

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