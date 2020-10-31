重申5點裁示因應國際情勢　蔡英文：政府有信心、國人請放心

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對近期國際變化，總統蔡英文31日特別召開國安高層會議，並由總統府發言人張惇涵下午轉述結果。蔡英文晚間再於臉書重申會中做出5點裁示，並強調，政府有信心、也有能力應對各種不同的狀況，請全體國人放心。

「國安有掌握！國人請放心！」蔡英文表示，針對近期國際情勢變化，上個月國安會已成立專案小組密切關注，並就各種可能發展預做因應，而她31日也特別召開國安高層會議，並做出5點裁示：

第一，中國軍事威脅與區域安全：面對中國解放軍日益頻繁的軍事活動衝擊區域安全，台灣會善盡區域成員責任。政府除了掌握情勢，對可能的威脅風險縝密評估，做好萬全準備外，也會持續推動軍事改革、強化防衛戰力的現代化，因應對岸軍事擴張及挑釁，維持區域和平穩定。

第二，持續深化台美關係：近期台灣得到美國主流民意，以及朝野政黨一致支持。美國國會也通過《台灣旅行法》、 《台北法案》及《台灣保證法》等多項法案，並有多位行政部門高層官員訪台，台美關係的進展，國人有目共睹。不論選舉結果如何，爭取美國跨黨派對民主台灣的一致支持，是政府推動台美關係發展的首要目標，政府會繼續加強對美外交工作，讓台美關係持續鞏固深化，不受任何變數影響。

第三，穩定兩岸關係：維持兩岸關係穩定，是兩岸共同利益，兩岸雙方應本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方。政府願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成兩岸之間有意義的對話；希望北京當局也能負起相對的責任，及早促其實現。

第四，國內政經穩定及安全：為避免外在因素影響治安與社會秩序，政府務必確實做好維護社會治安、防範虛假訊息散布、以及強化基礎設施安全防護等工作，有力維護國內民主制度與自由生活的方式。

第五，未來經濟發展：針對美國總統大選後市場經濟變化及疫情衝擊，政府除了會密切關注，落實紓困措施，加速進行各重大投資計畫、推動產業轉型，並加強台美經濟合作，落實召開台美經濟對話，爭取恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）商談，及開啟台美雙邊貿易協定（BTA）諮商，為雙方合作奠定制度化基礎。同時利用 台美基礎建設融資及市場建立合作架構，積極推動台美在新南向及中南美國家建立供應鏈合作網路。

最後，蔡英文強調，政府有信心、也有能力應對各種不同的狀況，請全體國人放心。

▼蔡英文在臉書重申31日國安高層會議5點裁示。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen，下同）

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