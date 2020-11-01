蔡英文指示爭取美跨黨派挺台　藍委：最後關頭才企圖亡羊補牢

▲拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

記者楊蕓／台北報導

美國總統大選即將在台灣時間11月4日登場，總統蔡英文昨召開國安會議，強調爭取美國「跨黨派」對台支持。但國民黨立委李貴敏1日質疑，之前民進黨與側翼組織全力押寶川普，到了美國大選最後關頭，民進黨才企圖亡羊補牢，擔心來不及了。

李貴敏表示，之前民進黨與側翼組織全力押寶川普，對拜登冷嘲熱諷，當時包括我在內的許多學者與在野人士，都再三警示政府絕對不應該選邊站，要爭取所有美國陣營的支持，卻如狗吠火車，「現在到了美國大選最後關頭，民進黨才企圖亡羊補牢，真擔心來不及了。」

針對華盛頓郵報報導，我方幕僚刪減民主黨人士祝賀篇幅，放大共和黨籍議員的祝賀，以致我外交官員為此向民主黨致歉。李貴敏表示，雖然政府澄清只是說明而非致歉，但如此不得當的失禮行為，有意無意地針對美國選舉表態，不正也損及了中華民國的國家利益？

李貴敏也指出，拜登前幾天才在聯合報系登了一篇針對爭取華裔選民的聲明，拜登陣營會沒看到民進黨這些側翼這段時間以來是怎麼在台灣調侃、修理他嗎？要是一旦拜登上台了，會不會修理臺灣？民進黨難道不知道政治恩怨難解嗎？為什麼幾經提醒，仍無視全民與國家利益，強行選邊站呢？

李貴敏強調，美國政治的第一要件，不管川普或拜登，民主黨或共和黨，都是美國利益優先。這種現實主義是他們國家政策的傳統，美國的政策是不會優先考慮到臺灣的利益與安全的，這也就是她一再提醒要格外留神，不要落入代理人戰爭的主要原因。

李貴敏表示，過去政府就曾對美國大選押寶而受傷。一次是為了支持杜威得罪杜魯門，大家難道忘了1949年前後，國民黨受到多大的屈辱與威脅？又有一次是為了支持尼克森得罪了當紅炸子雞甘乃迪，當時政府還特別派了副總統陳誠到美國致意；結果，甘乃迪祗說了「我可以原諒，但不會遺忘」。

李貴敏呼籲，錯誤押寶的結果，最後不也只能用更多資源、更多努力彌補？凡此種種固然是中華民國政治現實所致，但終究還是人民遭殃，實不可不慎。

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