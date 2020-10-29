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快訊／颱風「閃電」火速生成！路徑曝光…下周是關鍵　溫度再探低

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記者許凱彰／台北報導

第19號颱風「天鵝」29日清晨才生成，緊接在後面位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓在晚間發展成輕度颱風，編號第20號(國際命名: ATSANI，中文譯名:閃電)，預測朝西北轉西北西移動，接近菲律賓，請留意氣象局發布之最新颱風動態。

▲▼輕颱閃電。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲輕颱閃電火速生成。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

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中央氣象局指出，東北風開始增強，影響到周六清晨，北部、東北部雲多偶短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星降雨，這波東北風最冷時間點落在周六清晨，北部約16至19度，中南部和東半部約19至21度。

▲▼輕颱閃電。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲輕颱閃電各成員預估路徑。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》稍早提到閃電的路徑，上圖是歐洲數值(EC)最新的預報，直到目前，還是天女散花，代表超級電腦的各個成員，看法仍不一致，北轉、西行，依舊都有可能。

颱風論壇也分析到，圖中有一條黑色粗線直接畫來台灣，對此，颱風論壇說，那是把所有成員的預測「平均」之後的路徑，因為走的預測很北，有的預測偏西。最後還補充說到，但其實在這時候看「平均」，其實一點意義也沒有。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲受到東北風影響，氣溫下降。（圖／中央氣象局）

對此，颱風論壇還分析到，颱風變數還很多，狀況很複雜，最快也要等到週末，才可能有初步看法，下周初才是整個路徑影響的關鍵時間點，其中會相互影響的因素包括，該路徑中高氣壓的強弱、北方槽線強弱，以及是否受到天鵝颱風的干擾，更多資訊還有待更多觀察更新。

颱風論壇預測也說，如果最後閃電颱風真的要撲台，時間大約會落在下周末11/6附近。

▼輕颱閃電預估路徑。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲▼輕颱閃電。（圖／翻攝日本氣象廳）

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