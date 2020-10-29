F-5E在台累計發生28起事故　服役超過40年「22飛行員殉職」

記者趙蔡州／綜合報導

空軍台東志航基地29日上午發生F-5E戰機墜海意外，飛官朱冠甍救援上岸送醫後仍宣告不治，事件讓空軍老舊戰機汰除問題再次引發討論。其實F-5E戰機在台灣已經服役超過40年，至今總共發生28起飛行事故，前後導致22名飛行員不幸殉職。

▲F-5E戰機29日發生墜海意外，飛官朱冠甍送醫後仍宣告不治。（圖／前空軍王姓中校提供）

空軍F-5E戰機為1973年與美國合作生產，由美方公司提供生產飛機的技術與人員訓練，隔年（1974年）首架F-5E在台灣裝備完畢，並出廠交付空軍，自1973年初至1986年底為止，共生產單座機F-5E 242架，雙座機F-5F 66架，合計308架戰機，以供中華民國空軍新機換裝。

▲勇鷹高教機預計2026年6月才能完成66架交機工作。（圖／記者呂佳賢攝）

空軍自F-16系列戰機引進並服役後，F-5E多數改為教練機，用於空軍訓練任務，空軍司令部原計劃2019年全面汰除F-5E、F-5F，不過礙於新機未服役等各種因素，而沒有依計劃讓F-5E全面汰除。據悉，F-5E其實自1976年起就有失事紀錄，截至今日（29日）共發生28起飛行事故，共造成22名飛官殉職。