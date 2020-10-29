美國大選預言　塔羅密碼：「戰車川普」vs.「隱者拜登」

▲美國前副總統拜登與現任總統川普。（圖／路透）



文／柚子貍

這次美國總統大選6個關鍵州中，有4個大州都是支持拜登的，但也有人認為，川普的實力被低估，所以隨著選舉日期逼近，川普跟拜登的民調也逐漸拉近。到底會鹿死誰手，不到最後關頭真的很難說，甚至還有觀察家認為，這次兩人有可能打成平手，這場攸關全球局勢的選舉，全世界都繃緊神經睜著大眼睛看！

上回川普染疫時，柚子貍分析了川普的塔羅密碼，大家都覺得有趣。現在，選戰氣氛既然如此詭譎，柚子貍就特別商請我的塔羅密碼啟蒙、華人界三合一權威李靜唯老師來重量級分析比較一下川普跟拜登的塔羅密碼，看看這場選戰中的兩位主角，到底誰的贏面比較大？也順道了解一下，這兩位總統參選人人生的大致輪廓跟這兩年的運勢。

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目前民調拜登略勝一籌，我們就先來看看拜登的塔羅密碼吧！

拜登的塔羅密碼(1942/11/20)

人格牌：審判

靈魂牌：女祭司

愛情牌：死神

財富牌：愚人

2020 流年牌：力量

2021 流年牌：隱者

李靜唯老師分析，拜登人格、靈魂牌是審判跟女祭司，代表這一生有許多業力跟關卡要過，拜登在1972年剛選上參議員不久，妻子跟當時還只是baby的女兒就在一場車禍中去世。再來看拜登的愛情牌是死神，就更令人頭皮發麻。

因為愛情牌代表一個人一生的婚姻跟情感狀態，死神意喻人生中總要經歷過一次又一次刻骨銘心的情感經驗。果不其然，拜登除了妻女在車禍意外喪生外，連他最優秀的大兒子博.拜登，也在生命最催燦的46歲，罹患腦癌過世。

李靜唯老師分析，人格、靈魂是審判、女祭司的組合還有一個特質，就是非常正直，所以拜登雖拘謹，卻是一個真誠、正直，不會說謊的人，這樣的人格特質，對上人格靈魂是愚人跟皇帝、既具商人思維、又有政治權謀的川普，說實在，拜登很難鬥得過川普。

加上審判、女祭司的拜登，人生最大的敵人就是自己，他內心有很多情緒壓抑，還有很多業力需要去面對跟克服，很少有總統參選人經歷過像他一樣悲痛的人生。但靜唯老師認為，拜登是真的想出來拯救美國，希望美國不要那麼亂，只是在亂世中要出英雄，卻往往是那種不按牌理出牌、不擇手段的人才容易勝出。

再來看看拜登這兩年大運，他今年流年走的是力量牌，對應西洋星座是獅子座，代表拜登希望再一次擁有自己的舞台，而命運的｢力量」也站在他這邊，從民調支持度被多數人看好就可看出。

只是印度占星每年十月底就已經開始切換成下年度的節氣跟運勢，11月3日對拜登來說，已經開始走到明年｢隱者」的運勢，李靜唯老師說，這是一張需要潛沉跟低調的牌，對拜登來說，明年的流年運勢並不太好，就算當選，也要注意小人是非跟兒子的醜聞持續纏身，畢竟這個兒子也跟他有前世業力關係。

那對手川普又如何呢？我們先來複習一下川普的塔羅密碼：

川普塔羅密碼 (1946/06/14)

人格牌：愚人

靈魂牌：皇帝

愛情牌：命運之輪

財富牌：月亮

2020 流年牌：戀人

2021 流年牌：戰車

如同上回柚子貍所寫，人格靈魂愚人皇帝的組合，代表川普是一個外表看起來很隨興、自以為是、想幹嘛就幹嘛的人，非常隨心所欲跟任性，有著唯我獨尊的大男人心態，非常難以掌控跟駕馭。

川普的財富牌是月亮，所以川普年輕時不斷的破產，再不斷的絕處逢生，像打不死的小強一樣。李靜唯老師分析，財富牌月亮的川普，代表他內心對金錢有很大的不安全感，再多錢都沒辦法滿足他內心的黑洞，所以很多企業家跟巨富，財富牌也都在月亮，因為對金錢有著強烈的匱乏感，他們習慣用賺錢來滿足內心的黑洞。

這樣的人繼續連任的話，仍舊還會是那個以自己的利益為優先的霸道總統，而如果川普沒選上，他也早已放話，就算落選也絕不會放權，屆時全世界的局勢都將動盪不安，所以中共雖討厭川普卻希望他最好選上。

那就來看看川普今年的流年吧，靜唯老師分析川普今年走戀人逆位，因為川普今年人際關係出現很大的問題，光一個防疫就惹得到處民怨四起。但幸運的是，川普10月底就進入明年戰車的流年運勢，代表要開始忙碌，且忙到停不下來，這是否意味贏家就是川普？李靜唯老師好奇看了一下川普的紫微命盤跟印占。

結果發現川普是文昌文曲照命宮、富貴雙全的命盤，而在印度占星方面，11月之前川普雖走土星流年，選戰打得辛苦，但12月後又是水星大運，跟四年前打敗希拉蕊時的運勢一樣的暢旺。

當專業、正直的｢隱者」拜登，碰上不按牌理出牌的｢戰車」川普，誰勝誰負或平手？都還會受天時、地利、人和的因素影響，沒有到開票正式結束那一刻，誰都說不準。

只是有人曾形容，如果拜登贏，絕對是贏在歐巴馬的支持；如果拜登敗，則是拜在兒子的醜聞，跟拜登本人都沒多大關係，所以輿論才會用｢挺川普」跟｢反川普」來形容兩大陣營，主角都不是拜登，而是充滿個人魅力的川普。雖然表面上看起來，拜登比較吃虧，因為他不是那麼適合做政治人物，但德高望重的拜登人生最後一搏會不會成功，靜唯老師請大家稍安勿躁，很快就會見分曉。

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