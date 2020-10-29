明年要結婚！飛官朱冠甍駕F-5E殉職留2幼女…愛妻靈堂哭到癱軟

▲飛官朱冠甍的愛妻靈堂哭到癱軟。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

29歲飛官朱冠甍29日駕駛空軍F-5E戰機，不幸故障墜海身亡。朱冠甍的小女兒剛滿周歲，預定明年與妻子結婚，朱冠甍的妻子今日聽聞噩耗趕到靈堂，一看到丈夫的照片後瞬間哭到癱軟，需要親友攙扶才能進入，甚麼話都說不出來。

空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域。飛官朱冠甍立刻通報右發動機故障，跳傘逃生卻被捲住落海，被發現時沒有生命跡象，急救後宣告不治。對此，空軍司令部參謀長黃志偉表示，立刻停止民國69年11月14日出廠的F-5E戰鬥機的訓練任務，執行特檢及調查作業。

▲朱冠甍預定明年要結婚，現在留下妻子與兩名女兒。（圖／東森新聞）



▲朱冠甍經常在IG分享與家人的相處，還有開戰鬥機的模樣。（圖／翻攝朱冠甍IG）



朱冠甍與妻子結婚後育有兩女，小女兒才剛滿周歲，還是新手爸爸的他預定明年與妻子結婚，卻不幸發生悲劇。朱冠甍妻子今進入靈堂，看到朱冠甍的照片後直接哭到癱軟，親友連忙扶起，才帶她到椅子上坐著，好好看著丈夫。

據悉，朱冠甍從小就想當飛官駕駛戰鬥機，投入空軍後也非常活躍，除了組樂團當吉他手公益巡演之外，也常分享潛水、釣魚的照片，身受周圍親朋好友的喜愛，如今溫暖的他傳出噩耗，讓親友悲慟不已，難以接受。

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