陳愷翔／別在逝後追贈褒揚令　啟動國軍強化安全管理從今做起





▲國防部說明F-5E墜海事件。（圖／記者宋良義攝，下同）

● 陳愷翔／中原大學工業工程博士候選人

空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域，飛行員朱冠甍上尉跳傘後傷重送醫，不治殉職。

今年7月16日漢光演習殉職軍官的告別式，雖然總統親臨頒發褒揚令，但不僅是其家人的哀傷更是國家的損失。今年以來，國軍在1月2日發生了UH-60M黑鷹直升機失事，損失了包括參謀總長在內的多位將士官之外，5月又發生了陸軍航特部OH-58D直升機與IDF戰機落地兩件重大意外事件；接著7月的漢光演習國軍精銳的戰搜直升機又發生墜機死亡事件，這種種跡象顯示出目前國軍在日常演訓戰備任務中，安全管理能量的持續精進已是刻不容緩，否則如此情況持續下去，長期下來國軍戰力的損耗必然讓全民繼續怵目驚心。

自1998年至2020年，22年內國軍共發生了26次軍機失事，以平均每年1.18件失事的頻率持續折損航空戰力。歷年來的失事，損失的不僅僅是高單價的飛機設備，也包括了國家投入大量資源培養的專業人材。如果是一般的民航企業，連續兩年發生重大安全事件，如復興航空或者馬來西亞航空，在士氣、聲譽與載客率嚴重受損之下，不是因此停止營運就是破產重整，鮮有能重新恢復過往營運者。 但我國國軍經過多年來的慘痛教訓，或只聽聞了高階主官管更迭或承諾努力改善的口頭致歉，然而國民殷殷期盼類似疏失不再持續發生的願望，終究是只聞樓梯響，實際成效如何眾所皆知。

過去的華航常被認為是民間版的空軍或國營企業，作風保守甚或消極，也曾有過非常不良的飛安紀錄。自1994年起，華航以每四年一次的頻率發生失事，甚至形成了所謂的四年大限的都會傳奇。但是在華航痛定思痛導入改革之下，自2007年以降，未見再發生嚴重的失事事件，顯見如能真正下定決心強化國軍安全管理體質，讓全民遺憾痛心的事故仍有不再重發的可能。華航能，國軍為何不能？

目前全球民航業在國際民航組織的持續推動下，已建立起全面的安全管理系統(Safety Management System)，從安全政策、風險辨識管理、安全確保與安全促進四大面向建立完善的管理機制，透過統計量化方法分析評估包含組織安全文化、稽核缺點、主動報告、安全績效指標(Safety Performance Indicator)等風險指標的長期趨勢變化，並據以提出相應的提升措施。這些業經全球航空業者驗證可行且具顯著成效的安全管理制度，協助了全球航空業在進入21世紀以降，雖運量大幅提升，失事率卻屢創新低。

民航業安全管理機制一直以來亦獲得了其他產業的重視，並已開始部分面向的能量建立。例如我國醫療業在醫策會的推動下，與醫療院所合作展開病人安全文化調查以及病安自願通報工作，已持續多年且有良好成效；台鐵自普悠瑪事件後，亦已開始研擬建立類似的安全管理系統，以持續提升鐵路運輸安全績效。

民航業安全管理系統或許並不完全適用於國軍任務特性，畢竟作戰時係以達成任務為首要目標，安全並不總是第一要求，然而，在國軍日常作業與一般演訓中，提升安全的重要性並不見得會與任務目標衝突。安全管理系統的核心概念與管理能量的建立，對於國軍平日作業演訓等工作，應仍有其普世通用的參考價值。例如，依據各單位訓練紀錄建立訓練風險指標、透過軍中報告機制統計與深入分析各基地或單位常發問題之風險趨勢，或透過年度裝備檢查等機制建立安全文化等相應風險指標應有其可行性與貢獻性。

現在正是總統蔡英文啟動國軍強化安全管理能量的最佳時機。在我國仍外有強敵伺繞的情況之下，國防部如果連全軍最高階將領罹難都還無法痛定思痛，真正落實強化安全管理，不論是陸軍、空軍還是海軍，未來繼續看到國家痛失寶貴的人力物力也只是讓人徒呼負負而已。

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▲F-5E戰機。（圖／前空軍王姓中校提供）